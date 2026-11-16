El Ministerio de Gobierno dispone de distintos servicios que pueden gestionarse de manera digital mediante la aplicación para celulares Ciudadano Digital (CiDi). La plataforma permite solicitar turnos y acceder a trámites vinculados con el Registro Civil, declaraciones juradas y el Archivo General de la Provincia.



Cada servicio cuenta con una opción específica dentro de la aplicación o requiere contactar al chatbot de CiDi. A continuación, se detallan los pasos para acceder a cada prestación.

Servicios del Registro Civil

Para solicitar copias de partidas de nacimiento, matrimonio, unión convivencial o defunción, se debe ingresar a la aplicación y seguir esta ruta:



Trámites → Trámites presenciales → Ver todos → Solicitud de copias de partidas de nacimiento, matrimonio, unión convivencial y defunción.



Además, las partidas de nacimiento y defunción pueden solicitarse directamente desde la sección Mis Documentos, donde se debe buscar el documento requerido.



Para gestionar turnos de DNI o pasaporte, se debe enviar un mensaje al chatbot de CiDi, a través del número 264 459-2201, y seguir las instrucciones indicadas.

Declaraciones juradas

Las declaraciones juradas de convivencia, residencia y supervivencia pueden gestionarse mediante el chatbot de CiDi. Para acceder a los modelos de certificados, se debe seguir esta ruta:



Trámites → Ministerio de Gobierno → Ministerios → Modelos de certificados.



En el caso de la Declaración Jurada de Residencia, también está disponible la solicitud directa desde la aplicación. Se debe ingresar a Mis Certificados, seleccionar Declaración jurada de Residencia y luego Generar nueva Declaración jurada de Residencia.

Turnos para consultar el Archivo General de la Provincia

Quienes necesiten consultar documentación del Archivo General de la Provincia pueden solicitar un turno desde CiDi.



Para hacerlo, deben ingresar a Mis turnos, seleccionar Agregar turno nuevo y elegir la opción Archivo General de la Provincia en el menú desplegable. Luego, deben presionar Siguiente y seleccionar el día y horario disponibles.



De esta manera, Ciudadano Digital reúne distintas alternativas para facilitar el acceso a los servicios del Ministerio de Gobierno y realizar gestiones sin necesidad de iniciar todos los trámites de manera presencial.