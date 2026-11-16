La nube del fenómeno comenzó a verse este lunes por la tarde. Rige alerta amarilla en gran parte de la provincia.

El viento comenzó a hacerse visible en San Juan durante la tarde de este lunes, en línea con las condiciones meteorológicas que habían sido pronosticadas. La nube característica del fenómeno ya se observaba sobre distintos sectores de la provincia. Su avance alcanza al Gran San Juan y a varios departamentos.

De acuerdo con las previsiones, las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora. Ese nivel de intensidad puede alterar la circulación, reducir la visibilidad y generar polvo en suspensión. En ese contexto, el fenómeno no solo tiene impacto en la vida cotidiana, sino también en la actividad al aire libre y en la movilidad urbana y rural.

Alerta vigente

Rige una alerta amarilla en gran parte de la provincia. Esa categoría implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y con interrupción momentánea de actividades. Las recomendaciones apuntan a extremar precauciones frente a ráfagas intensas y a la disminución de la visibilidad.

La advertencia se mantiene mientras el fenómeno continúe desplazándose sobre el territorio provincial. El seguimiento de la evolución del viento será clave para determinar su alcance efectivo sobre cada departamento y la persistencia de las condiciones adversas durante las próximas horas.