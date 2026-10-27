Las inasistencias registradas en las escuelas secundarias de San Juan bajaron de 38.931 en 2024 a 23.697 en 2025, una reducción del 39,13% equivalente a 15.234 faltas menos. El Gobierno provincial vinculó esa caída con la implementación del Boleto Educativo Gratuito, una política destinada a facilitar el traslado de estudiantes y docentes. La medición adquiere relevancia porque el ausentismo reiterado es uno de los factores que puede anticipar trayectorias escolares interrumpidas.

La mirada oficial La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo en un acto realizado en Santa Lucía que garantizar el transporte es una herramienta para sostener la asistencia y prevenir el abandono escolar. “Esta política ayudó de forma real a combatir la deserción escolar en la provincia”, afirmó la funcionaria. Desde la cartera educativa, sin embargo, se distingue entre la baja de las faltas y la deserción: la reducción de ausencias es un dato comprobable, pero no equivale por sí sola a una caída del abandono.

El alcance del programa El Boleto Educativo Gratuito comenzó en abril de 2025 y permite que estudiantes y docentes utilicen el transporte público sin pagar pasaje. Según el planteo oficial, la medida apunta a aliviar el presupuesto familiar y a evitar que el costo del viaje se transforme en un obstáculo para concurrir a clase. En el nivel secundario, donde muchos alumnos se trasladan por sus propios medios, esa barrera económica puede incidir de manera directa en la asistencia cotidiana.

Seguimiento escolar La ministra también señaló que el control de las ausencias depende del trabajo cotidiano de preceptores y secretarios escolares, que registran la frecuencia con la que los alumnos faltan. “Ellos son quienes, de primera mano, ven si los chicos faltan y cuántas veces por semana”, explicó Fuentes. Para ese seguimiento, la Provincia utiliza Eduge, el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa, una plataforma que permite registrar inasistencias y monitorear la trayectoria de los estudiantes.

Próximos pasos El esquema oficial se completa con iniciativas como Transformar la Secundaria, Comprendo y Aprendo y el Fortalecimiento Escolar Gratuito, orientadas a acompañar a quienes presentan dificultades de aprendizaje. El objetivo es que las faltas reiteradas funcionen como una señal de alerta y no como un dato detectado cuando el vínculo con la escuela ya se debilitó. La variable a seguir será si la mejora en la asistencia se sostiene en el tiempo y si ese comportamiento se traduce, con los meses, en una reducción efectiva del abandono escolar.