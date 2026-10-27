La representante jachallera llevó con orgullo la voz, la experiencia y los valores de las personas mayores del departamento, logrando un reconocimiento que llena de satisfacción a toda la comunidad. Su elección representa mucho más que una distinción personal, es un homenaje a una generación que continúa participando activamente en la vida social, cultural y comunitaria.
La jornada contó con el acompañamiento del intendente Dr. Matías Espejo, quien estuvo presente durante el evento respaldando a la delegación jachallera y acompañando a Graciela en este importante desafío.
Horas antes de la elección, Graciela había partido desde el edificio municipal rumbo a la ciudad capital con la ilusión de representar de la mejor manera a Jáchal. Finalmente, esa ilusión se transformó en una realidad que hoy llena de orgullo a vecinos, familiares y amigos.
Con 66 años, Graciela de los Santos se destacó por su carisma, su trayectoria de vida y su capacidad para transmitir los valores que identifican a las personas mayores de nuestro departamento. Su consagración como Virreina Provincial pone en valor la experiencia, la sabiduría y el compromiso social que tantas veces constituyen el sostén de las familias y de la comunidad.