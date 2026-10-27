Jáchal volvió a ser protagonista a nivel provincial con la destacada participación de Graciela Emilce de los Santos, representante de la Unión Vecinal de Bella Vista, quien fue coronada como Virreina Provincial de las Personas Mayores 2026 durante la gala desarrollada en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni de la ciudad de San Juan.

La representante jachallera llevó con orgullo la voz, la experiencia y los valores de las personas mayores del departamento, logrando un reconocimiento que llena de satisfacción a toda la comunidad. Su elección representa mucho más que una distinción personal, es un homenaje a una generación que continúa participando activamente en la vida social, cultural y comunitaria.





La jornada contó con el acompañamiento del intendente Dr. Matías Espejo, quien estuvo presente durante el evento respaldando a la delegación jachallera y acompañando a Graciela en este importante desafío.

Horas antes de la elección, Graciela había partido desde el edificio municipal rumbo a la ciudad capital con la ilusión de representar de la mejor manera a Jáchal. Finalmente, esa ilusión se transformó en una realidad que hoy llena de orgullo a vecinos, familiares y amigos.





Con 66 años, Graciela de los Santos se destacó por su carisma, su trayectoria de vida y su capacidad para transmitir los valores que identifican a las personas mayores de nuestro departamento. Su consagración como Virreina Provincial pone en valor la experiencia, la sabiduría y el compromiso social que tantas veces constituyen el sostén de las familias y de la comunidad.



