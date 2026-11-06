Bomberos de la Policía despejaron la calzada en Pocito tras la caída de un árbol sobre calle 11. Fue necesario cortar la energía para trabajar con seguridad.

El fuerte viento que afectó a San Juan durante la mañana de este viernes provocó la caída de un árbol de gran porte en Pocito, sobre calle 11, entre Alfonso XIII y América. El ejemplar quedó atravesado sobre la calzada y obligó a intervenir a personal de Bomberos de la Policía de San Juan para liberar el paso.

En diálogo con Radio Mil20, un jefe del cuartel de Bomberos de Rawson indicó que el requerimiento ingresó entre las 5:30 y las 6 de la mañana. Según explicó, el operativo se concentró en retirar el árbol para restablecer la circulación y evitar riesgos para los vehículos que transitaban por la zona.

Desvío del tránsito La Policía dispuso desviar la circulación por calle Alfonso XIII mientras se realizaban las tareas, con el objetivo de impedir el acercamiento de automovilistas al sector intervenido. De acuerdo con el testimonio del efectivo, algunos camiones de gran porte quedaron momentáneamente varados hasta que se completó el despeje de la calle.

El bombero señaló que en ese sector del Médano la intensidad del viento suele sentirse con mayor fuerza por las características del terreno. También advirtió sobre el estado de algunos árboles de San Juan, que presentan sequedad por la falta de agua y pueden representar un riesgo ante ráfagas intensas.

Corte preventivo de energía El mismo efectivo indicó que el árbol alcanzó parte del cableado eléctrico, por lo que antes de iniciar los trabajos se dio aviso a Naturgy para interrumpir el suministro y permitir una intervención segura. Además, precisó que el ejemplar había sufrido incendios años atrás, aunque aclaró que ese antecedente no habría influido en la caída.

Como recomendación final, pidió circular a baja velocidad y extremar precauciones ante las condiciones climáticas, especialmente en zonas donde hay árboles de gran tamaño. La variable a seguir es la evolución del viento en la provincia y su eventual impacto sobre la circulación y la infraestructura urbana.