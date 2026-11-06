Desde el viernes 6 de noviembre, de 9 a 19 horas, se podrán comprar entradas en el Teatro del Bicentenario. También comenzará la entrega de entradas gratuitas para jubilados y personas con discapacidad.

La venta presencial de entradas para la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026 quedó habilitada este viernes, luego del inicio del expendio online informado semanas atrás. La comercialización se realiza en las boleterías del Teatro del Bicentenario, con atención de lunes a sábado de 9 a 19. La apertura presencial amplía el acceso a la compra para quienes no utilizaron el canal digital y ordena la distribución de tickets antes del evento.

La organización definió valores diferenciados según el sector del predio. La entrada a Feria y Velódromo cuesta $5.000, la tribuna popular $20.000, el campo de pie $30.000, la platea alta $35.000 y la platea baja $45.000. Esa escala de precios segmenta la demanda y marca el costo de acceso a cada espacio de la edición 2026.

Financiación y límite de compra

Quienes paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco San Juan podrán financiar la adquisición en hasta 6 cuotas sin interés. Además, se fijó un tope de 5 entradas por persona para evitar la reventa y asegurar el acceso del público. El esquema combina incentivo al consumo con un mecanismo de control sobre la concentración de tickets en pocas manos.

Beneficios y cupos

Los menores de 6 años ingresan gratis acompañados por un adulto a todos los sectores, excepto platea. Para jubilados, se dispusieron 1.000 entradas gratuitas por jornada, válidas para Feria, Velódromo y tribuna popular, que deben retirarse en la boletería del Teatro del Bicentenario. Cuando ese cupo se agote, el beneficio se reduce a un 50% de descuento en tribuna popular.

Acceso para personas con discapacidad

Las personas con discapacidad tienen ingreso gratuito a Feria y Velódromo. Para los sectores adaptados, la organización dispuso 84 lugares para sillas de ruedas en el Velódromo y 24 en el Estadio, con gestión presencial en boletería y presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD). La disponibilidad de estos espacios resulta relevante para la planificación del ingreso y la ocupación de sectores con capacidad limitada.