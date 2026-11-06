El organismo alertó por fuertes ráfagas de viento y baja visibilidad en el tramo de Adán Quiroga. Recomendó reducir la velocidad y evitar sobrepasos.

Vialidad Nacional emitió este viernes 6 de noviembre un aviso de máxima precaución para circular por la Ruta Nacional 40, en el tramo que une San Juan con Jáchal, por la presencia de fuertes ráfagas de viento. El parte oficial corresponde al 9° Distrito San Juan y advierte sobre una situación de riesgo para la circulación.

Adán Quiroga

Según el organismo, la condición más compleja se registra en el sector de Adán Quiroga, entre los kilómetros 3576 y 3659. Allí, los vientos de extrema intensidad levantan polvo y tierra en suspensión, lo que reduce de manera considerable la visibilidad. Esa combinación incrementa el riesgo de maniobras en una traza con tránsito vehicular habitual.

Recomendaciones oficiales

Frente a ese escenario, Vialidad Nacional pidió disminuir la velocidad, circular con precaución y mantener las luces bajas encendidas en todo momento. También recomendó evitar sobrepasos y giros bruscos, además de aumentar la distancia de seguridad entre vehículos. Las medidas apuntan a reducir la exposición de los conductores mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

El aviso se mantiene vigente hasta que mejoren las condiciones sobre ese corredor de la Ruta 40. Mientras tanto, el organismo solicitó extremar las medidas de seguridad al transitar por el tramo afectado.