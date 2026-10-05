La economista y magíster en Finanzas participará en San Juan el 19 de noviembre . El encuentro será gratuito, con inscripción previa.

La economista Lara López Calvo fue confirmada como la primera disertante del FNS Forum 2026, que se realizará el jueves 19 de noviembre, de 16 a 22, en el Teatro del Bicentenario. La actividad forma parte de la Fiesta Nacional del Sol y reunirá a tres speakers de alcance nacional, según la organización.

La economista es egresada de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Finanzas por la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina. De acuerdo con la información difundida, desde hace años analiza la coyuntura económica en medios nacionales y es creadora de una comunidad de finanzas orientada a la educación financiera. En 2025 recibió la distinción Joven de Excelencia del Rotary Club por su aporte en ese campo.

Agenda para emprendedores

La exposición de López Calvo estará enfocada en finanzas para emprendedores y pequeñas y medianas empresas, con preguntas como “¿Cómo financiar tu negocio?”, “¿En qué invertir?” y “¿Cómo planificar el próximo paso?”. El formato previsto para cada charla contempla 40 minutos de presentación y 20 minutos de preguntas del público, lo que apunta a un esquema de intercambio más que a una exposición cerrada.

Acceso e inscripción

Las entradas para las charlas inspiracionales serán gratuitas, aunque requerirán inscripción previa. La organización informó que próximamente se difundirá el formulario para anotarse, mientras resta la confirmación de los otros dos speakers que completarán la programación. Ese dato será clave para dimensionar el alcance final del encuentro y el perfil de las exposiciones previstas en San Juan.