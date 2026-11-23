La intendenta de San Juan repasó su gestión en la FNS 2026 y habló de obras, comercios y empleo. También admitió que evalúa competir en 2027.

La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, visitó este domingo el stand de Telesol en la Fiesta Nacional del Sol 2026 y dejó abierta la posibilidad de buscar un segundo mandato en 2027. La definición surgió en una entrevista con la periodista Lila Cosma, en la que además repasó obras, habilitaciones comerciales e iniciativas de empleo impulsadas por el municipio.

Durante la charla, Laciar destacó la participación del espacio de Capital en la feria y mencionó propuestas vinculadas con la historia, la cultura y el patrimonio de la ciudad. También puso el foco en la agenda ambiental, bajo la consigna de que “en Capital nada se tira, todo se recicla”, y enumeró acciones como la entrega de compost, la fabricación de ecoladrillos para plazas y el proyecto Guaraña, orientado a reutilizar bolsas plásticas para confeccionar bolsos.

Obras y espacio público

La intendenta señaló como uno de los ejes de su gestión el plan de pavimentación del microcentro, que contempla 50 cuadras y alrededor de 88.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Según indicó, los trabajos están en su etapa final con las intervenciones sobre calle Catamarca, aunque aún restan tareas de señalización. También enumeró plazas renovadas y otras próximas a inaugurarse, entre ellas la Manuel Belgrano, en Desamparados; la Salvador María del Carril; y la del barrio Frondizi, en Concepción, que llevará el nombre de Carlos Dante Heredia.

La jefa comunal sostuvo que su administración buscó “ordenar una ciudad que estaba desordenada” y remarcó que las intervenciones no se concentran solo en el microcentro. Según explicó, la planificación alcanza a los cuatro distritos de la Capital: Concepción, Desamparados, Trinidad y Capital Centro. En ese marco, planteó que la transformación urbana debe sostenerse con obras y con una distribución territorial más amplia.

Actividad económica y empleo

Laciar también puso el acento en el sector privado. Afirmó que entre agosto y octubre se habilitaron 63 nuevos comercios mediante el sistema online e instantáneo del municipio. Agregó que esos emprendimientos cuentan con seis meses de gracia sin pagar tasas comerciales y luego otros seis meses en los que abonan solo el 50% de esos conceptos. Además, sostuvo que el municipio capacitó a más de 1.600 personas y logró que más de 1.000 se incorporaran al sector privado.

Consultada sobre su futuro político, la intendenta admitió que tiene voluntad de continuar al frente de la Capital, aunque aclaró que todavía debe transitarse el proceso político y electoral. “Estoy enamorada de la ciudad que me vio nacer, en donde crié mi familia, en donde me recibí”, dijo, y añadió que, si la pregunta apunta a su vocación de seguir, “por supuesto que está toda”. También señaló que una eventual candidatura requerirá diálogo y análisis de los próximos pasos.

Laciar cerró su exposición con una mirada metropolitana sobre el Gran San Juan y propuso una coordinación mayor entre Capital, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas. “Somos la región metropolitana”, afirmó. En paralelo, anticipó un diciembre con inauguraciones y obras, mientras la definición sobre una eventual reelección quedó abierta para la etapa política que se avecina.