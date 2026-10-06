El gremio de choferes denunció que la cámara empresaria local (ATAP) manifestó su negativa a cumplir con el acuerdo salarial firmado a nivel nacional. Advierten que habrá asambleas permanentes si no se abona la totalidad de los sueldos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional San Juan, emitió un comunicado de prensa para informar a sus afiliados, a los usuarios del transporte público de corta y media distancia y a la comunidad en general sobre la tensión salarial que atraviesa el sector.

Según detalló el sindicato encabezado a nivel gremial local por José A. Femenía (Secretario de Organización y Asuntos Gremiales), el pasado 23 de septiembre de 2026 se suscribieron en la Secretaría de Trabajo de la Nación las nuevas pautas salariales vigentes para los trabajadores del transporte del interior del país, acuerdo que contempla de manera específica a la provincia de San Juan.

Sin embargo, ante las recientes manifestaciones públicas de la Asociación Tranviarios de Automotor de Pasajeros (ATAP) —cámara que agrupa a las empresas de colectivo locales— rechazando la aplicación de dicho aumento, el gremio decidió fijar una postura firme.

Desde la UTA comunicaron que se declaran en estado de alerta de retención de servicios y asambleas permanentes. La medida de fuerza se hará efectiva en caso de que las empresas incurran en el incumplimiento o pago incompleto de los haberes salariales acordados.