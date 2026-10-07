La UTA extendió la retención del servicio y las unidades no salieron a las 8.30. El reclamo sigue centrado en una deuda salarial que, según los delegados, no tuvo respuesta.

La medida de fuerza de los trabajadores del transporte público en San Juan se extendió este miércoles y pasó a ser por tiempo indeterminado. Los delegados de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmaron que los colectivos no saldrían a las calles a partir de las 8.30, como se había previsto inicialmente. La decisión dejó sin servicio a los usuarios del sistema urbano mientras continuaba el reclamo por una deuda salarial.

Según explicaron los representantes gremiales, la definición se tomó después de que otras empresas se sumaran a la retención del servicio. De ese modo, los choferes resolvieron mantener las unidades fuera de circulación hasta obtener una respuesta concreta sobre los haberes que dicen tener pendientes de cobro. El conflicto quedó abierto sin una instancia de normalización inmediata.

Reclamo salarial

Uno de los delegados sostuvo que la medida se profundizó por la decisión adoptada en otras prestatarias. “La novedad es que otras empresas han tomado la decisión de no salir. Entonces, ellos también han tomado la decisión de no salir porque quieren cobrar lo que sería deuda”, señaló. En esa línea, indicó que el planteo se arrastra desde hace tiempo y que los trabajadores buscan regularizar la situación antes de retomar el servicio.

El mismo vocero remarcó que la deuda, según su versión, “se viene acrecentando hace mucho tiempo hasta ahora”. También afirmó que el objetivo de la protesta es cobrar los montos adeudados y que no existe, por el momento, una fecha cierta para la restitución de las frecuencias. La interrupción quedó atada a una definición sobre ese reclamo.

Sin contacto oficial

El delegado también planteó que los trabajadores esperan una solución entre las empresas y el Gobierno, al señalar que desde el sector empresario se sostiene que existe una deuda estatal con las compañías de transporte. A la vez, recordó que los choferes dependen de firmas privadas y que, hasta la mañana de este miércoles, no habían recibido llamados ni convocatoria para abordar el conflicto. “No hay ningún contacto y bueno, estamos acá a primera hora de la mañana y no viene nadie”, expresó.

Por ahora, el servicio permanece interrumpido sin horario de reanudación. La normalización quedó supeditada a que exista una respuesta sobre la deuda que reclama la UTA. Mientras tanto, la medida afecta la circulación habitual del transporte público en la provincia y mantiene pendiente una definición entre las partes involucradas.