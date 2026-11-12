El dirigente de la UOCRA San Juan, Alberto Tovares, informó que el gremio avanzó con el Gobierno provincial y la Cámara de la Construcción en la coordinación para iniciar un paquete de 30 barrios proyectados en la provincia. La reunión fue pedida por el gobernador e incluyó al secretario general del sindicato, Eduardo Cabello, al ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y al ministro de Infraestructura, Fernando Perea. El objetivo fue destrabar el inicio de obras de vivienda y ordenar su puesta en marcha.

Según explicó Tovares en diálogo con el móvil de Radio Mil Veinte, el área económica garantizó los recursos para sostener la ejecución y el pago de certificados. El dirigente sostuvo: "El ministro Gutiérrez dijo que la plata está, que no van a tener problemas con los cobros, los certificados se van a ir respetando y pagando como corresponde". Esa definición resulta central para una actividad que depende del flujo de fondos para no interrumpir los trabajos.

Registración laboral En ese mismo encuentro, la UOCRA planteó que todos los trabajadores que ingresen a las obras estén en blanco, luego de irregularidades detectadas con algunas empresas en etapas anteriores. Tovares afirmó que el gobernador se comprometió a que los obreros cobren en tiempo y forma y con la registración completa: "Va a estar blanqueado el cien por ciento, lo planteó la UOCRA y el secretario general con el gobernador, y dijo que tiene que ser así". El reclamo apunta a evitar empleo no registrado en un sector donde la formalidad laboral incide en aportes, cobertura y control sindical.

Inicio de tareas En cuanto a los plazos, el ministro de Infraestructura pidió a las empresas que aceleren los trámites iniciales para que las obras comiencen lo antes posible. Tovares precisó que se busca ver "la primera quincena de diciembre en algunos barrios ya gente trabajando". El dirigente vinculó ese arranque con la recuperación de puestos de trabajo para familias sanjuaninas que llevan hasta dos años y medio sin empleo formal en la construcción.

Organización de la contratación La UOCRA, además, pedirá la nómina y la ubicación de cada empresa adjudicataria para exhibirla en la sede sindical. De ese modo, cada trabajador podrá presentar su currículum directamente en la firma que corresponda según su oficio, a medida que se habiliten los puestos. El esquema busca ordenar la demanda de empleo en paralelo al avance administrativo de cada barrio y al cumplimiento de los pagos comprometidos por la Provincia.