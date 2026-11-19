La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) definirá este jueves 19 de noviembre si la actual Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) pasa a ser la Facultad de Ciencias de la Salud. La propuesta será tratada por la Asamblea Universitaria y, en caso de aprobación, la casa de estudios incorporará su sexta facultad. La decisión tiene alcance institucional y también administrativo, porque modificaría la estructura de conducción de un espacio académico que hoy funciona como escuela.

La sesión extraordinaria está prevista en el Salón Principal del Edificio Central de la UNSJ, en el Rectorado. La primera convocatoria fue fijada para las 9 y la segunda para las 9:30. Según la información difundida sobre el encuentro, participarán 120 asambleístas y el rector Tadeo Berenguer presidirá la reunión.

Antecedente institucional El proyecto llega a esta instancia después de haber obtenido el respaldo unánime del Consejo Superior, que el 29 de octubre aprobó la convocatoria para que el máximo órgano de gobierno universitario resuelva la transformación. Ese paso formalizó el debate y dejó el tema en manos de la Asamblea, que es la instancia prevista para modificar la organización de la universidad. La discusión no se limita al nombre del área, sino a su encuadre dentro del estatuto y de la estructura de gobierno.

Alcance del cambio La futura facultad tendría una estructura propia de conducción, con la posibilidad de designar un decano y un vicedecano, en reemplazo de las autoridades actuales de la escuela. Uno de los argumentos para impulsar la iniciativa es el crecimiento registrado desde su creación. La última vez que la UNSJ incorporó una nueva facultad fue hace aproximadamente 43 años, cuando se creó Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Si la Asamblea acompaña la propuesta, Ciencias de la Salud pasará a ser la sexta unidad académica de la universidad.

Impacto administrativo y pasos posteriores En materia presupuestaria, la transformación no implicaría un cambio significativo en los gastos de funcionamiento, ya que se mantendría una planta cercana a los 140 trabajadores. Las principales variaciones estarían vinculadas con la denominación de los cargos y con las diferencias salariales asociadas a la nueva estructura de autoridades. Si la aprobación se concreta, después deberán realizarse las gestiones para adecuar el estatuto universitario y obtener las autorizaciones y homologaciones nacionales necesarias. La intención es que la transición esté completada antes de las próximas elecciones universitarias, previstas para 2029.

Oferta académica en expansión La discusión sobre Ciencias de la Salud se inscribe en un proceso más amplio de ampliación de la oferta universitaria en San Juan. Para el próximo ciclo lectivo, la UNSJ prevé incorporar Medicina y también dos propuestas de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño: la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral, de cuatro años y modalidad a distancia, y la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción. Además, fue aprobada la Especialización en Gestión de los Servicios de Enfermería. En paralelo, la Universidad Católica de Cuyo prepara nuevas propuestas para 2027, entre ellas el Profesorado en Teología, el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Ciencias Sagradas y el de Criminalística, mientras que la futura carrera de Odontología aún debe completar las instancias de evaluación y autorización correspondientes.