La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó el 19 de octubre un expediente ante el Ministerio de Defensa para definir el futuro del radiotelescopio de Barreal, en Calingasta. Marcelo Segura, director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), desmintió las versiones sobre un supuesto uso militar o de espionaje del instrumento.

Segura explicó que el radiotelescopio tiene capacidad técnica para un “uso dual”, es decir, para observar el espacio y también captar señales de satélites, aunque aclaró que fue diseñado con fines exclusivamente científicos. “Como cualquier radiotelescopio del mundo... podría estar observando las señales de un satélite, eso es lo que se llama uso dual, pero este no fue diseñado con ese fin”, afirmó. La aclaración apuntó a separar esa posibilidad técnica de las versiones que circularon sobre un destino distinto al científico.

El director del OAFA sostuvo además que la universidad mantiene una política de apertura sobre el funcionamiento del equipo. “Nosotros siempre hemos sido muy abiertos con la información, con la documentación, con la visita al sitio”, dijo, al comparar ese criterio con el de otras instalaciones más cerradas. En ese marco, la discusión quedó centrada en el esquema institucional de control y no en una modificación del uso científico del radiotelescopio.

La propuesta de la UNSJ fue impulsada por Segura junto al decano de la Facultad de Exactas, Jorge Castro. El planteo busca reemplazar el convenio bilateral con China por un consorcio internacional denominado FARO (Félix Aguilar Radio Observatorio), con la incorporación de España, Sudáfrica e Italia. Según la iniciativa, la cuota de uso de China bajaría del 60% al 50%.

Control y plazo

El esquema previsto establece que el Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) verifique que las señales recibidas provengan del espacio profundo, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) controle los movimientos del plato reflector. Todo quedaría coordinado por el Ministerio de Defensa, con vigilancia estatal las 24 horas. Segura sostuvo que la propuesta apunta a dar “más soberanía al Estado” para monitorear en tiempo real cualquier desvío.

El convenio original, vigente desde 2015, vence este año, y la universidad ya presentó el expediente de manera personal en el Ministerio de Defensa. “Ahora tienen que decir sí o no, pero si dicen no, tienen que decir por qué no, porque hay un expediente”, señaló Segura. La respuesta del Gobierno nacional definirá si avanza el nuevo esquema de control o si se mantiene el marco actual.