La preinscripción será del 9 al 13 de noviembre y el examen, el 30. Los aspirantes rendirán Lengua y Matemática en una sola jornada.

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó el cronograma de ingreso a sus institutos preuniversitarios para este año, con una preinscripción online entre el 9 y el 13 de noviembre y un examen único el 30 de noviembre. La novedad central del esquema es que los aspirantes deberán rendir Lengua y Matemática en una misma jornada. El cambio modifica la dinámica de admisión respecto de ciclos anteriores y concentra la evaluación en una sola fecha.

La Universidad indicó que el proceso contará con dos sedes habilitadas para el desarrollo de las pruebas. Además, los Cursos de Nivelación organizan un simulacro para que los estudiantes conozcan de antemano la modalidad de la evaluación. Esa instancia apunta a familiarizar a los aspirantes con la dinámica prevista para el ingreso y a ordenar la preparación previa al examen.

Etapas posteriores Tras la prueba del 30 de noviembre, el cronograma prevé la publicación de los resultados, la posibilidad de solicitar la muestra de las evaluaciones y la inscripción definitiva. Luego, quienes obtengan una vacante deberán elegir el establecimiento preuniversitario al que concurrirán. Ese tramo final completa el circuito administrativo de admisión y define la asignación de lugares disponibles.

Información pendiente La UNSJ todavía tiene previsto difundir información complementaria sobre el procedimiento. En los próximos días se espera la publicación del tríptico oficial, con las indicaciones y detalles necesarios para estudiantes y familias. Ese material deberá precisar los aspectos operativos del trámite y de las instancias siguientes del ingreso.

Con este esquema, la Universidad avanza en la organización del acceso a sus institutos preuniversitarios con un calendario ya definido y con evaluaciones concentradas en una sola jornada. Para los aspirantes, el primer paso será completar la preinscripción online dentro del plazo fijado entre el 9 y el 13 de noviembre.