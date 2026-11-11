La EUCS dispuso un trámite obligatorio entre el 10 y el 13 de noviembre. Sin esa ratificación, no se podrá rendir el examen final de ingreso.

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) confirmó un paso obligatorio para quienes cursan el Curso de Ingreso a la Licenciatura en Enfermería 2027. La ratificación de la inscripción deberá hacerse de manera presencial para quedar habilitado a rendir el examen final. La medida alcanza a los aspirantes que buscan ingresar a la carrera el año próximo.

El trámite se realizará entre el 10 y el 13 de noviembre en la sede de la EUCS. La institución dispuso un cronograma de atención según la terminación del documento nacional de identidad (DNI), con el objetivo de ordenar la concurrencia. La exigencia fue planteada como un paso personal e indispensable dentro del proceso de admisión.

Los aspirantes con DNI terminado en 0, 1 y 2 deberán presentarse el martes 10 de noviembre. Quienes tengan terminación 3, 4 y 5 deberán hacerlo el miércoles 11, mientras que los documentos finalizados en 6 y 7 corresponden al jueves 12. Para los terminados en 8 y 9, la atención será el viernes 13.

La atención funcionará en dos franjas horarias durante las cuatro jornadas: de 9 a 13 y de 15 a 19. La universidad indicó que cada estudiante debe concurrir con su DNI físico. Sin ese requisito, no podrá completarse la ratificación presencial exigida por la unidad académica.

La disposición se inscribe en el calendario de ingreso de la carrera de Enfermería de la UNSJ y define una instancia previa al examen final. Para los aspirantes, el cumplimiento del trámite será condición para continuar en el proceso. La sede de la EUCS concentrará la atención en esas fechas, con un esquema escalonado por terminación de documento.