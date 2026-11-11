La actividad fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Jáchal, la Escuela Pedro Bonifacio Palacios, la Escuela Eusebio de Jesús Dojorti, la Escuela Juan Martín de Pueyrredón y la Escuela de Capacitación Laboral Gregoria Matorras de San Martín.

La comunidad de Jáchal se reunió en la Plaza General San Martín para participar del tradicional Acto Protocolar por el Día de la Tradición, una ceremonia que rindió homenaje a las raíces, costumbres y valores que forman parte de la identidad cultural del pueblo jachallero.





La actividad fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Jáchal, la Escuela Pedro Bonifacio Palacios, la Escuela Eusebio de Jesús Dojorti, la Escuela Juan Martín de Pueyrredón y la Escuela de Capacitación Laboral Gregoria Matorras de San Martín, instituciones que trabajaron en forma articulada para llevar adelante una celebración cargada de simbolismo y sentimiento tradicionalista.





El acto contó con la presencia del intendente Dr. Matías Espejo, autoridades municipales, representantes de instituciones educativas, docentes, alumnos, agrupaciones tradicionalistas y vecinos que acompañaron esta fecha tan significativa para la cultura argentina y especialmente para la comunidad jachallera.





Durante la ceremonia se destacó la importancia de preservar y transmitir las tradiciones que forman parte de la historia y la identidad del departamento, reconociendo el legado de quienes mantuvieron vivas las costumbres criollas a lo largo de generaciones.





La conmemoración permitió además reflexionar sobre el valor de las tradiciones como elemento de unión entre generaciones, promoviendo el respeto por las raíces, las expresiones populares, la cultura gauchesca y las costumbres que caracterizan a Jáchal.





Con este emotivo homenaje, Jáchal renovó su compromiso con la preservación de su identidad cultural, reafirmando el orgullo de pertenecer a una comunidad que mantiene vivas sus raíces y proyecta sus tradiciones hacia las nuevas generaciones.