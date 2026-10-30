Los controles visuales para determinar si se necesitan antojos serán este lunes 2 de noviembre de 13:00 a 17:00 horas en la sede de la escuela Juan Ignacio Gorriti, en La Chimbera.

El programa “Te veo bien” que se gestiona desde la Dirección de Asistencia realizará un operativo de salud visual para las familias venticinqueñas. La atención será para personas desde los 6 años de edad en adelante y que no cuenten con cobertura social.





Para ello, los equipos profesionales llegarán el próximo lunes 2 de noviembre, de 13:00 a 17:00 horas, a la sede de la escuela Juan Ignacio Gorriti, ubicada en ruta 20, en la zona de la estación ferrocarril José Martí, en La Chimbera, departamento 25 de Mayo.





Las personas que lo necesiten deberán concurrir directamente, sin necesidad de turno previo, y presentar en el momento, su DNI y una copia del certificado de Negativa de ANSES para justificar la no cobertura social.





El objetivo de esta acción es controlar el estado de la vista y para aquellas personas que lo necesiten, confeccionar los lentes con la corrección exacta. De este modo se garantiza el acceso a la salud a todos los sanjuaninos en igualdad de condiciones.





El programa “Te veo bien” incluye la confección de anteojos monofocales y bifocales, con graduación para mejorar la visión cercana y lejana.