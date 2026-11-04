La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmó acuerdos con las municipalidades de Pocito y San Martín para dictar cursos gratuitos de oficios en los barrios de ambos departamentos. Las capacitaciones estarán a cargo de la Escuela de Oficios y Educación Profesional de la Secretaría de Extensión Universitaria y apuntan a formar mano de obra calificada cerca del lugar de residencia de los participantes.

Según el esquema informado, los municipios aportarán el financiamiento y los espacios para el dictado de clases, mientras que la UNSJ y el Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) se ocuparán de los docentes, los programas y el seguimiento de cada curso. Esa distribución de funciones ordena una política de formación que combina recursos locales con una estructura académica universitaria. En ese marco, la propuesta busca ampliar el acceso a capacitación con una oferta territorializada.

Articulación institucional El rector de la UNSJ, Tadeo Berenguer, sostuvo que el vínculo con los municipios resulta central para sostener la iniciativa. “Es una excelente articulación. Solos no podríamos”, afirmó, al señalar que cada curso responde a un pedido concreto de cada municipio. La definición ubica a la demanda local como criterio de diseño de la oferta educativa.

La secretaria de Extensión Universitaria, Laura Garcés, indicó que estos convenios forman parte de un plan de trabajo conjunto proyectado hasta 2027. También señaló que la universidad evalúa realizar un estudio para anticipar qué empleos necesitará la provincia y recordó que el año pasado la Escuela de Oficios registró 560 egresados. Ese antecedente funciona como referencia de escala para medir el alcance de la política de formación.

Oferta en San Martín En San Martín, la intendenta Analía Paula Becerra definió ocho cursos orientados a mejorar las posibilidades de empleo y a acompañar emprendimientos. Entre las propuestas figuran manejo de maquinaria pesada —topadoras, motoniveladoras y retroexcavadoras—, construcción en seco y yesería. También se incorporan contenidos sobre inteligencia artificial, educación financiera, marketing para emprendimientos y gestión deportiva.

La oferta se completa con una diplomatura en Gestión Socio-Territorial para promotores territoriales y un curso de cuidado de personas. Cada curso tendrá entre 30 y 40 vacantes y se dictará en la Casa de la Cultura, los Centros Integradores Comunitarios (CIC, espacios municipales de atención a la comunidad) y otras dependencias del municipio. Los vecinos interesados pueden inscribirse en la Dirección de Educación, en el Centro Cívico Municipal, o seguir las redes oficiales del municipio para conocer las fechas de inscripción.

Oferta en Pocito En Pocito, el intendente Fabián Aballay confirmó que las inscripciones abrirán en las próximas semanas. Los cursos confirmados son plomería y electricidad domiciliaria, ambos de nivel inicial, además de instalación y mantenimiento de aire acondicionado. Para evitar que la oferta quede concentrada en Villa Aberastain, el municipio prevé distribuir las clases en distintas zonas del departamento, entre ellas el sector norte, el sector sur y Carpintería.