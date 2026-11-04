El Ejército realizará prácticas de tiro en el Campo Militar General Sarmiento, en Rivadavia. Las detonaciones estarán controladas y se extenderán de 7:30 a 20.

El Ejército informó que este jueves 5 de noviembre se realizarán ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, en Rivadavia, con detonaciones previstas entre las 7:30 y las 20. La actividad puede sentirse en Marquesado y en zonas cercanas, según la advertencia oficial.

Las prácticas se desarrollarán en el sector comprendido entre la Ruta 60, la avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda. La Guarnición Ejército San Juan indicó que los ejercicios estarán a cargo del Regimiento de Infantería de Montaña 22