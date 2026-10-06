Ópera, música, teatro y artes visuales forman parte de la programación aniversario, que pone en valor el talento local y una década de producción y formación artística.

El Teatro del Bicentenario, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, celebra durante octubre sus diez años con una programación que recorre su historia y, al mismo tiempo, proyecta el camino construido hacia el futuro. Ópera, música, teatro y artes visuales formarán parte de un mes aniversario que tendrá como una de sus grandes propuestas el regreso de La Traviata.

A una década de su apertura, el Teatro se consolidó como un espacio de producción, formación y circulación artística, capaz de recibir grandes producciones y, a la vez, generar oportunidades para artistas, técnicos y trabajadores de la cultura de San Juan y la región.

En ese contexto, los días 22, 24 y 26 de octubre, a las 20, volverá a escena La Traviata, de Giuseppe Verdi, con una producción del Teatro Colón.

La obra ocupa un lugar especial en la historia de la institución. El Teatro del Bicentenario abrió sus puertas el 21 de octubre de 2016 con Carmina Burana, en una puesta de La Fura dels Baus, y el 26 de abril de 2017 La Traviata se convirtió en la primera ópera escenificada sobre su escenario.

Su regreso, diez años después de la inauguración del Teatro, permite recuperar ese recorrido y poner en valor uno de los ejes desarrollados durante esta década: la formación artística vinculada con experiencias profesionales de gran escala.

La producción cuenta con un destacado equipo creativo encabezado por el director de escena español Emilio Sagi, con reposición de Marina Mora, escenografía de Daniel Bianco y vestuario de Renata Schussheim.

El elenco estará integrado por Laura Pisani, en el papel de Violetta Valéry; Diego Bento, como Alfredo Germont; Omar Carrión, como Giorgio Germont; y Santiago Martínez, como Gastonne.

A ellos se sumarán cantantes líricos de San Juan, Mendoza y San Luis formados en el Programa Ópera Training del Teatro del Bicentenario, dirigido por la soprano Verónica Cangemi, junto a las maestras Beatriz Fornabaio, Teresita D’Amico, Luz Ramírez y Ana López.

Participarán Luis Pulenta, Romina Pedrozo, Graciela Armendáriz, Gastón Ovejero, Nathaniel Altamirano y Guido Cuñarro, en una experiencia que fortalece el vínculo entre capacitación, desarrollo del talento regional y oportunidades concretas de participación profesional.

La dimensión coral estará a cargo del Coro Universitario de la Universidad Nacional de San Juan, dirigido por Marta Bilska, mientras que la música será interpretada por un ensamble integrado por la Camerata San Juan, la Orquesta Escuela y músicos invitados, bajo la dirección musical del maestro Marcelo Ayub.

La reposición será asumida por los equipos artísticos, técnicos y de producción del Teatro del Bicentenario, poniendo nuevamente en valor las capacidades desarrolladas en San Juan para llevar adelante producciones de gran escala y complejidad.

Durante octubre estará vigente el Paquete Colón, que permite acceder a un 30% de descuento en las categorías Roja y Azul mediante la compra conjunta de entradas para La Traviata y El lago de los cisnes, dos producciones del Teatro Colón que forman parte de la programación aniversario.

También habrá beneficios para la compra individual: 20% de descuento para La Traviata y 15% para El lago de los cisnes en las categorías Roja y Azul. Las promociones cuentan con cupo limitado y están disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario y a través de TuEntrada.com. Además, continúa vigente el 20% de descuento para jubilados, disponible exclusivamente en boletería.

La celebración se extenderá durante todo octubre con propuestas protagonizadas por artistas y proyectos de la escena local. El jueves 8, a las 21:30, llegará Ani… El Mucamo, una propuesta teatral destinada a mayores de 15 años. El viernes 9, a las 21:30, AIMÉ presentará Soy Canciones, con un repertorio que combina folklore, pop, canción contemporánea y sonidos latinoamericanos.

El sábado 10, a las 21:30, Paola Hascher Full Band llegará con La Encendida, un espectáculo que celebra sus 30 años de trayectoria a través del folklore, nuevas sonoridades y fusiones contemporáneas.

La programación continuará el viernes 30, a las 22, con Cuidado Marvin! y Factores del Azar, mientras que el sábado 31, a las 21:30, Mama Ordán celebrará 25 años de canciones con Sigo aquí.

Además, el jueves 8 de octubre, a las 20, se inaugurará en el hall del Teatro del Bicentenario la muestra “Buscar la forma: Mirta Romero”, una exhibición antológica dedicada a la artista sanjuanina, con curaduría de Alberto Sánchez Maratta.

La propuesta es organizada conjuntamente por el Teatro del Bicentenario y el Museo Franklin Rawson y reúne dos aniversarios significativos para la cultura provincial: los diez años del Teatro del Bicentenario y los 90 años del Museo Franklin Rawson.

La muestra pone en valor la trayectoria de una artista sanjuanina y fortalece la articulación entre dos instituciones culturales de la provincia, generando nuevos espacios para la difusión y circulación de la producción artística local.

Podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:30 a 14 y de 16 a 20; los sábados, de 9:30 a 14; y los domingos, de 17 a 20.

Con diez años de historia, el Teatro del Bicentenario celebra el camino recorrido y renueva su mirada hacia el futuro. Una década marcada por grandes producciones, formación, talento local y equipos especializados que permitió consolidar en San Juan un espacio cultural de referencia.

El regreso de La Traviata sintetiza ese recorrido: recuperar una obra fundamental de su historia para volver a ponerla en escena con capacidades construidas durante estos años y con artistas de la región que encuentran en el Teatro un espacio para formarse, crecer y proyectarse.