Luego de su inauguración, el Parque Quebrada de Zonda recibió a una multitud de familias que se acercaron para disfrutar de sus espacios verdes, los nuevos parrilleros, la iluminación y las instalaciones recuperadas. La puesta en valor devolvió a los sanjuaninos un lugar emblemático para el encuentro, la recreación y el turismo.

La respuesta de los sanjuaninos no se hizo esperar. Apenas un día después de la inauguración de la puesta en valor del Parque Quebrada de Zonda, el lugar volvió a llenarse de vida. Familias y grupos de amigos llegaron para recorrer sus instalaciones, ocupar los espacios verdes, compartir un asado en los parrilleros y disfrutar de una jornada al aire libre en uno de los paisajes más representativos de la provincia.





La postal del parque renovado reflejó el sentido de esta intervención: recuperar un espacio profundamente ligado a la identidad sanjuanina y ponerlo nuevamente a disposición de la comunidad. Los visitantes aprovecharon los sectores acondicionados para reunirse, descansar y compartir, mientras que, al caer la noche, la iluminación permitió extender el disfrute y apreciar de otra manera el entorno natural de la Quebrada.





Los nuevos servicios, los parrilleros, los espacios verdes y las mejores condiciones de seguridad e infraestructura ofrecieron a los visitantes distintas alternativas para disfrutar del predio. La concurrencia y el movimiento registrado durante la jornada mostraron cómo los sanjuaninos volvieron a apropiarse de este lugar histórico, convirtiéndolo nuevamente en un punto de encuentro para todas las edades.





La recuperación de la Quebrada de Zonda representa mucho más que la renovación de sus instalaciones. Es una apuesta por los espacios públicos como ámbitos de integración, recreación y convivencia, que también fortalecen el atractivo turístico de San Juan.





Con esta intervención, el Gobierno de San Juan recupera un sitio emblemático y lo proyecta hacia el futuro: un parque para disfrutar en familia, recibir a quienes visitan la provincia y seguir construyendo recuerdos en un paisaje que forma parte de la historia y la identidad de los sanjuaninos.