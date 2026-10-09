La Inspección General de Personas Jurídicas recibirá trámites y brindará asesoramiento a asociaciones civiles de Los Berros y zonas cercanas, en el departamento Sarmiento. Además, se realizará un conversatorio abierto a instituciones, socios y personas interesadas en crear asociaciones.

El jueves 15 de octubre, la oficina móvil de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, se instalará en la localidad de Los Berros, departamento Sarmiento.

La atención se realizará en el ingreso del Centro de Jubilados Los Berros. Durante el horario de permanencia se recibirán trámites y consultas vinculadas con el funcionamiento de las instituciones civiles.

A las 18 horas, se convoca a las instituciones civiles, sus socios y a las personas interesadas en fundar asociaciones a participar de un conversatorio con autoridades y personal de la IGPJ. El encuentro permitirá plantear inquietudes, intercambiar información y recibir orientación sobre los procedimientos y requisitos para la constitución y el funcionamiento de estas entidades.

¿Qué trámites y consultas se podrán realizar?

La oficina móvil permitirá a representantes de asociaciones civiles y otras entidades consultar sobre gestiones administrativas, requisitos y documentación necesaria para mantener su situación institucional regularizada.

Se brindará orientación sobre regularización institucional, renovación de autoridades y comisiones directivas, convocatoria a asambleas, presentación de balances y documentación, constitución de entidades y cumplimiento de las obligaciones administrativas ante la IGPJ.

Además, los vecinos y representantes de entidades podrán plantear situaciones particulares para recibir orientación sobre los pasos que correspondan en cada caso.

Atención territorial para las instituciones civiles

La presencia territorial de la IGPJ busca facilitar el acceso a los servicios del organismo, especialmente para las instituciones que se encuentran alejadas de la ciudad de San Juan.

Esta modalidad permite acercar la atención a distintas localidades, orientar a las entidades sobre sus obligaciones y facilitar la realización de gestiones sin necesidad de trasladarse hasta el Centro Cívico.