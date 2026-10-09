La multa de $9.231.440 aplicada por daños en la Pampa del Leoncito, en Calingasta, quedó ahora en manos de la Cámara de Apelaciones después de que las dos personas involucradas apelaran el fallo. La resolución había sido dictada por el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, y deberá ser revisada en segunda instancia. El planteo mantiene abierto el expediente sobre un episodio que combinó infracción al régimen de protección del área y un perjuicio ambiental de recuperación lenta.

El episodio y la sanción

El caso se remonta al 8 de agosto de 2026, cuando una camioneta Toyota Hilux ingresó al área protegida en un momento en el que esa acción no estaba permitida y quedó atascada en el barro y el suelo arcilloso de la planicie. El vehículo permaneció enterrado durante 27 días, bajo custodia de Gendarmería, hasta que fue removido por orden judicial el 4 de septiembre. Por ese episodio, Troche dispuso una multa total de $9.231.440 para el médico sanjuanino Agustín Añó y Pablo Abraham. Según explicó el magistrado, la sanción se encuadró en la Ley Provincial 571-F, que protege el patrimonio natural de San Juan, y fue individual: una multa para cada uno de los involucrados.

Impacto ambiental y tiempos de recuperación

Más allá del trámite judicial, el hecho dejó consecuencias sobre un ambiente cuya recuperación natural es lenta. El licenciado en Biología y doctor en Ciencias Geológicas Daniel Flores señaló que el daño fue más severo que el registrado en un episodio anterior con vehículos UTV, porque en esa ocasión la superficie estaba seca y, en agosto, la planicie se encontraba húmeda. Según su explicación, los UTV provocaron una alteración de entre 2,5 y 3 centímetros de profundidad, mientras que las ruedas de la Toyota Hilux llegaron a dañar el suelo hasta unos 8 centímetros.

Valor patrimonial del área

Flores indicó que la tasa de sedimentación de estos ambientes ronda el milímetro por año. Con esos parámetros, estimó que las huellas de los UTV podrían demandar unos 25 años para su remediación natural, mientras que las marcas más profundas de la camioneta podrían tardar alrededor de 80 años. La doctora Paula Santi Malnis, licenciada y doctora en Ciencias Geológicas egresada de la Universidad Nacional de San Juan, explicó que la Pampa del Leoncito es un sistema efímero, conocido en inglés como playa lake, sin agua permanente y vinculado a un sistema hídrico estacional alimentado por un río cuyo caudal depende de las precipitaciones. También recordó que el lugar fue declarado Patrimonio Histórico y Natural por su relación con el paso de la columna del general José de San Martín durante el Cruce de los Andes.

Ordenamiento en curso

En paralelo, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, informó que trabaja en el Plan de Manejo y Desarrollo Sostenible de la Pampa del Leoncito. La iniciativa busca fijar una herramienta para la conservación del área, ordenar los usos turísticos, recreativos, deportivos y científicos, y promover la participación de la comunidad local en las decisiones de gestión. El proceso prevé nuevas instancias con organismos públicos, instituciones, prestadores turísticos y vecinos de Calingasta. Mientras tanto, según confirmó Troche, la actividad turística continúa con normalidad y no se registraron nuevos episodios similares.