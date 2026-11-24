La emprendedora de Sarmiento fue distinguida por “El Legado”, un espacio rural con visitas guiadas, talleres y más de 200 animales. El premio se destinará a terminar sanitarios y mejorar la infraestructura.

La emprendedora María José Leiva ganó Emprendedora del Sol 2026 con “El Legado”, una granja familiar convertida en propuesta de turismo rural y educación en Sarmiento. El emprendimiento funciona en la zona de Las Lagunas, a unos 12 kilómetros al sureste de Media Agua, y articula actividad productiva, visitas guiadas y experiencias pedagógicas.





En diálogo con Radio Mil20, Leiva explicó que el nombre del proyecto remite a la transmisión de prácticas y valores del ámbito rural. “El Legado hace referencia a la herencia de costumbres, de cariño, de valorizar el campo”, señaló. El espacio comenzó a partir de una actividad familiar vinculada a la cría de gallinas ponedoras y la venta de huevos caseros, y luego amplió su oferta con animales, recorridos y actividades educativas.

Oferta y servicios

El predio recibe visitantes todos los días, de 10 a 20, con recorridos guiados, interacción con más de 200 animales, recolección de huevos y espacios al aire libre para compartir mate. También ofrece meriendas campestres y propuestas para instituciones escolares. Entre ellas figuran talleres de elaboración de plantines, huerta orgánica y reutilización de materia orgánica de los animales para producir humus, además de una actividad en la que los estudiantes preparan tortitas, las llevan al horno y comparten un desayuno.

Durante la entrevista, Leiva informó que la visita con recorrido guiado cuesta $6.000 por persona y que los talleres educativos para estudiantes tienen un valor de $7.000. También indicó que hay opciones de meriendas con precios adicionales. El emprendimiento suma además un entorno natural con una laguna a la que se acercan especies silvestres y árboles centenarios de más de 100 años, entre ellos algarrobos, chañares y ceibos.

Destino del premio

Tras obtener el reconocimiento municipal, Leiva adelantó que destinará el dinero del premio a mejorar las instalaciones de la granja. La prioridad es terminar los sanitarios, cuya construcción ya comenzó con acompañamiento municipal, y reacondicionar los espacios donde se encuentran los animales. También proyecta mejorar la infraestructura para que los recorridos sean más cómodos y seguros para los visitantes.

Actualmente, alrededor de 10 personas forman parte del emprendimiento entre familiares y colaboradores. Sus padres, de 80 y 75 años, también participan del proyecto. Quienes quieran consultar por visitas o coordinar actividades pueden buscar @legadoleivadiaz en Instagram, mientras que la ubicación figura en Google Maps. El acceso se realiza desde la avenida principal de Media Agua, hacia el sur hasta la escuela Carlos Doncel, luego por calle Doncel hacia la izquierda, hasta el distribuidor Agroyumbo y unos cuatro kilómetros más al sur.