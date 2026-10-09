Una niña de 14 días fue reanimada en la Comisaría 25ª tras un episodio de ahogo. Fue dada de alta esa misma madrugada luego de controles médicos.

Una beba de 14 días fue asistida este jueves de madrugada en Rawson tras un episodio de ahogo que llevó a su familia hasta la Comisaría 25ª. Según el testimonio de su madre, Emilse Rodríguez, la intervención de tres efectivos policiales y de un chofer de Uber permitió que la niña fuera reanimada a tiempo. La pequeña, identificada como Aysha Franchezca Figueroa Rodríguez, fue dada de alta en la misma madrugada después de controles médicos.

La secuencia Rodríguez contó a TELESOL DIARIO que la beba estaba con su abuela cuando comenzó a ahogarse y a expulsar mucosidad y baba. La madre señaló que intentaron reanimarla en la vivienda, sin resultado, mientras la niña se ponía “moradita”, según su relato. Ante esa situación, el padre de la beba salió corriendo hacia la comisaría, ubicada a unas cinco cuadras del domicilio familiar.





El traslado En el trayecto, la familia encontró un automóvil que estaba dejando a un vecino en la zona y pidió ayuda. Rodríguez dijo que el vehículo era un Uber y que el conductor los llevó hasta la dependencia “sin pedir nada a cambio”, aunque aclaró que no lograron tomar sus datos. La madre también explicó que no podía correr por su recuperación de una cesárea, por lo que el traslado rápido resultó determinante para llegar a tiempo.





La asistencia policial Una vez en la comisaría, el oficial ayudante Luciano Romero fue el primero en tomar a la beba y practicarle maniobras de RCP (reanimación cardiopulmonar), según el relato de la familia. Luego intervinieron el cabo Jonathan Arrabal y el agente Matías Samper. Más tarde se sumó personal de emergencias médicas 107 y el Dr. Pablo Figueroa, quien controló a la niña después de la reanimación.





Alta médica y seguimiento Rodríguez afirmó que la ambulancia llegó con rapidez y que la beba fue sometida a controles estrictos antes de recibir el alta en la misma madrugada del jueves. La madre sostuvo que el episodio fue de una gran tensión familiar y que permanece pendiente del estado de la niña. También indicó que este sábado se reencontrará con el oficial Romero, a quien atribuye la intervención inicial que permitió salvar a su hija.



