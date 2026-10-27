La propuesta mantendría Apertura y Clausura con playoffs, pero unificaría a los 30 clubes en una sola tabla. Los dirigentes la discutirán el próximo jueves.

La Liga Profesional del fútbol argentino analiza un cambio de formato para 2027 que mantendría los torneos Apertura y Clausura, pero eliminaría las zonas y concentraría a los 30 equipos en una misma competencia. La propuesta, todavía en estudio, implicaría que todos los clubes se enfrenten entre sí a lo largo del año.

El proyecto será discutido el próximo jueves, en una reunión de dirigentes de los equipos de Primera División prevista en las oficinas de Puerto Madero. Ese encuentro definirá si la iniciativa avanza hacia una aprobación formal o si requiere nuevas modificaciones antes de ser aplicada. Por ahora, el esquema no está confirmado.

Cómo sería el formato

Uno de los cambios centrales sería la eliminación de las actuales zonas A y B. En su lugar, los 30 equipos integrarían una sola tabla y disputarían partidos contra todos sus rivales, además de una fecha adicional destinada a los clásicos o a los emparejamientos establecidos. La modificación busca reemplazar el sistema vigente por una estructura más homogénea de competencia.

El plan también mantendría los playoffs para definir a los campeones de cada torneo. Según la propuesta, en la fecha 15 se haría un corte en la tabla de posiciones y los 16 mejores equipos clasificarían a la fase eliminatoria del Apertura; el mismo mecanismo se aplicaría en la fecha 30 para el Clausura. De este modo, el calendario conservaría instancias decisivas al final de cada certamen.

Tabla anual y cupos

El título de campeón de Liga seguiría vigente y quedaría en manos del equipo que termine primero en la tabla anual. Con ese sistema, el club que obtenga el campeonato debería haber sumado puntos frente a los otros 29 participantes. En paralelo, la clasificación a las copas internacionales mantendría el esquema actual, con cupos para los campeones del Apertura, el Clausura, la Liga y la Copa Argentina, además de los mejores ubicados en la tabla anual.

Quedan pendientes, sin embargo, definiciones sobre el sistema de descensos y sobre la forma de compensar los dos partidos que dejarían de disputarse por puntos. En 2026, cada equipo jugará 32 encuentros que computan para la tabla anual y los promedios; si la propuesta prospera, esa cifra bajaría a 30. La resolución final dependerá de lo que acuerden los dirigentes en las próximas reuniones.