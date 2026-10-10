La Justicia Federal ordenó a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) que presente un plan concreto para garantizar la continuidad del ciclo lectivo 2026 y recuperar los días, las horas de clase y los contenidos curriculares afectados por las medidas de fuerza. La decisión fue adoptada por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, a cargo del Juzgado Federal Nº 1, al hacer lugar parcialmente a la medida cautelar promovida por padres autoconvocados de alumnos de los institutos preuniversitarios.

La resolución alcanza al Rectorado, a la Secretaría Académica y a las autoridades de la Escuela Industrial “Domingo Faustino Sarmiento”, la Escuela de Comercio “Libertador General San Martín” y el Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”. Según el fallo, deberán adoptar las medidas académicas, administrativas y organizativas necesarias para asegurar la finalización efectiva del ciclo lectivo, recuperar las jornadas perdidas y garantizar el dictado de los contenidos obligatorios. El objetivo inmediato es evitar que los estudiantes concluyan el año sin la enseñanza prevista.

Plazo judicial Uno de los puntos centrales de la decisión es que la UNSJ deberá comunicar a la comunidad educativa, dentro de los cinco días de notificada, un Plan Extraordinario de Continuidad y Recuperación Pedagógica para el ciclo lectivo 2026. La medida busca que exista una propuesta verificable para compensar el tiempo de enseñanza afectado. En la resolución, el magistrado sostuvo que los elementos reunidos permiten advertir, en principio, una afectación actual y sostenida del normal desarrollo de las clases.

El juez también señaló que, hasta el momento, no se había informado la existencia de un plan concreto, integral y verificable para recuperar las jornadas, las horas y los contenidos perdidos. Al mismo tiempo, reconoció que la autonomía académica e institucional de la universidad le permite definir las herramientas pedagógicas y organizativas que considere adecuadas. Sin embargo, aclaró que esa facultad no la exime de cumplir con las obligaciones vinculadas a la duración del ciclo lectivo ni de compensar los días de clase afectados.

Reclamo de los padres La presentación judicial fue realizada el 24 de septiembre por los padres de diez alumnos de los colegios preuniversitarios, quienes promovieron un amparo colectivo para que la UNSJ garantizara una prestación mínima del 75% del servicio educativo durante las medidas de fuerza gremiales. Rago Gallo consideró que ese planteo requiere un análisis más profundo, en especial sobre la imposición de ese porcentaje de actividad y sobre la eventual implementación de guardias mínimas o mecanismos de conciliación obligatoria. Esos puntos, según la resolución, deberán resolverse luego de producir las pruebas correspondientes y garantizar el debate entre las partes.

En cambio, el juez hizo lugar parcialmente a la cautelar y ordenó a la universidad presentar, en un plazo de cinco días, un plan para recuperar las clases y los contenidos perdidos. De acuerdo con un registro elaborado por los propios padres autoconvocados, hasta el martes previo a la resolución los estudiantes acumulaban 41 días sin clases. Las interrupciones se produjeron en el marco de los conflictos gremiales que afectaron el dictado de actividades en los tres establecimientos dependientes de la UNSJ.

Próximos pasos La medida cautelar obliga a la universidad a avanzar con acciones concretas para recomponer el calendario académico. En paralelo, la resolución dispone que la demanda principal deberá ser notificada dentro de los 30 días de comunicada la cautelar, bajo apercibimiento de que pierda vigencia automáticamente si no se cumple ese requisito procesal. La discusión de fondo seguirá abierta, pero la UNSJ ya quedó obligada a presentar una respuesta institucional sobre cómo recuperará los contenidos y las jornadas perdidas.