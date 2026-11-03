La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informó que implementó mejoras en el sistema de habilitaciones comerciales para permitir la apertura de nuevos establecimientos con una gestión online y un plazo de resolución de 48 horas. La medida se inscribe en una política de modernización administrativa orientada a agilizar trámites y reducir la intervención presencial. Según el municipio, el procedimiento se canaliza a través de la Ventanilla Única Comercial.

El nuevo esquema contempla un trámite simplificado en cuatro pasos, de acuerdo con la comunicación oficial. La digitalización apunta a disminuir tiempos de gestión y facilitar el acceso a los servicios municipales para comerciantes y emprendedores. En términos operativos, la modificación busca ordenar el circuito administrativo desde el inicio de la actividad comercial.

Alcance administrativo La iniciativa municipal tiene impacto directo sobre quienes proyectan abrir un local en la capital sanjuanina, ya que reduce la necesidad de realizar gestiones presenciales. También puede incidir en la velocidad de puesta en marcha de actividades comerciales, un aspecto relevante para inversiones de pequeña y mediana escala. El municipio vinculó esta herramienta con una mejora en la respuesta institucional frente a los vecinos.

Contexto económico La Municipalidad sostuvo que cada nuevo comercio representa una oportunidad de inversión, generación de empleo y crecimiento económico para la Ciudad. En ese marco, la simplificación de habilitaciones aparece como una herramienta de acompañamiento para comerciantes y emprendedores. La medida no fue presentada como una reforma normativa de fondo, sino como una optimización del procedimiento administrativo vigente.

La gestión puede iniciarse de manera online a través del sitio oficial https://municipiosanjuan.gob.ar/. Con esta modalidad, el municipio busca concentrar en una sola vía la tramitación de habilitaciones comerciales y evitar demoras asociadas a circuitos fragmentados. El dato operativo a seguir es si el plazo de 48 horas se mantiene como estándar efectivo de resolución para los casos comprendidos en el sistema.