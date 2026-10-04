La 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro cerró su primera jornada en La Superiora. Este sábado habrá actividades literarias, tecnológicas y productivas, más espectáculos en el escenario central.

La Superiora se vistió de fiesta y cultura

La 17° Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro cerró su primera jornada en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, en Rawson, con actividades vinculadas a libros, educación, cultura, tecnología y participación comunitaria. La programación continuará este sábado 3 de octubre con una agenda distribuida en distintos espacios del predio y un cierre artístico en el escenario central. La propuesta se presentó bajo el lema “El Futuro se Escribe en Comunidad”.

Durante el viernes participaron estudiantes, docentes, escritores, artistas, instituciones y vecinos, según la información difundida sobre la feria. En el Espacio Literario Sentir Nacional se realizaron presentaciones y disertaciones de Santiago Liaudat, Mario Breu, Nahuel Sosa, Pablo Bercovich y Matías Kulfas. También hubo talleres, actividades sobre pueblos originarios, orientación laboral a través de Nexo Minero, salud y primeros auxilios, además de propuestas de autores locales.

Agenda del sábado En Sentir Nacional, la actividad comenzará a las 9:00 con el VI Encuentro DAI “Desafíos y oportunidades de la IA en los docentes DAI”, a cargo de Eliana Porras y Fabián Cabañes. A las 11:00, Felicitas Bonavitta presentará su libro “La Casta”. Luego se sucederán exposiciones de Mariano Ciafardini, Marcelo Rodríguez, Alexia Masholder, Laura Estela Cornejo, Adriana González de Frau, Julio Conte Grand, Damián Villaverde y la SADE Filial San Juan, entre otras actividades.

Producción y tecnología El Espacio Forum concentrará charlas sobre e-commerce —venta por internet—, agro, geopolítica económica, finanzas, automatización con inteligencia artificial e industria del videojuego. En paralelo, Futura sumará talleres de guitarra, danzas tradicionales, folklore, teatro, un concierto de piano, el Campeonato Free Fire “Los Pibes al corte” y presentaciones corales y musicales. La organización también prevé la charla de Juan Marcos Tripolone sobre inteligencia artificial, lectura y sedentarismo cognitivo, destinada a docentes y público en general.

Cierre artístico El escenario central abrirá a las 15:00 con la competencia de Free Style del programa “No es Joda” y seguirá desde las 18:00 con bandas y grupos locales. A las 20:00 está previsto el acto de cierre de la feria, con la elección de la Emprendedora Departamental del Sol y participaciones artísticas. La grilla nocturna continuará con La Nota, OMEGA, La Oveja Negra y los García y Huaykil, que cerrará la jornada desde las 23:30.

La actividad del sábado se desarrollará en La Superiora con acceso a espacios literarios, productivos, educativos y recreativos, según la programación oficial difundida. La continuidad de la feria queda concentrada en esa segunda jornada, con una oferta que combina presentaciones de libros, debates, talleres y espectáculos en vivo.