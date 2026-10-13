Este miércoles 14 de octubre, la Plaza Seca del Centro Cívico será escenario de una edición que reunirá a 80 productores locales con una amplia variedad de alimentos y productos regionales a precios accesibles.

La Feria Agroproductiva tendrá una edición especial por el Día de la Madre el próximo miércoles 14 de octubre, de 9:30 a 13:30 horas en la Plaza Seca del Centro Cívico. Habrá frutas, verduras, dulces artesanales, conservas, panificados, miel, aceite de oliva, aceitunas y frutos secos, entre otras opciones para las compras de las familias sanjuaninas.

Más de 80 productores locales estará presentes para ofrecer una variada oferta de alimentos y productos regionales, con alternativas para todos los gustos y a precios accesibles.

En vísperas de la celebración del Día de la Madre, la feria ofrecerá una oportunidad para buscar productos regionales y sumar opciones a las compras familiares. La variedad de la oferta permitirá encontrar desde alimentos frescos para la mesa cotidiana hasta elaboraciones artesanales y productos típicos de San Juan.