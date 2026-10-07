La segunda edición de octubre se realizó este miércoles en la Plaza Seca del Centro Cívico. Participaron emprendedores y pymes con venta directa al consumidor.

El Centro Cívico se convierte en un espacio de atracción de consumidores

La segunda feria Agroproductiva de octubre se realizó este miércoles en la Plaza Seca del Centro Cívico, con la participación de alrededor de 70 expositores entre emprendedores y emprendimientos pymes. La actividad se desarrolló entre las 9.00 y las 14.00, en un esquema de venta directa al público que acercó a productores y consumidores en un mismo espacio.

La convocatoria se inscribe en un formato que ya se consolidó como paseo de compras en el Paseo de las Palmeras y en el Centro Cívico. Según la información difundida, la feria permite a pequeños productores ofrecer sus mercaderías a un precio competitivo al evitar la intermediación. Ese mecanismo resulta relevante para la comercialización de escala pyme, porque reduce eslabones entre origen y venta final.

Los feriantes llegaron desde distintos puntos de la provincia, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que acompaña cada una de las convocatorias. La presencia de productores de varias zonas amplía la oferta disponible y da cuenta de una articulación institucional orientada a sostener canales de comercialización directa. En ese marco, la feria funciona como punto de encuentro entre oferta provincial y demanda urbana.

La edición de este miércoles mantuvo el esquema habitual de la propuesta, con emprendedores que vendieron de manera directa a los eventuales consumidores que pasaron por el lugar. Para los productores, el dato central sigue siendo la posibilidad de exhibir y colocar mercadería sin intermediarios, mientras que para el público la feria ofrece acceso concentrado a bienes de origen local. La próxima referencia a seguir es la continuidad de estas convocatorias en los espacios habituales de la provincia.