La segunda feria Agroproductiva de octubre se realizó este miércoles en la Plaza Seca del Centro Cívico, con la participación de alrededor de 70 expositores entre emprendedores y emprendimientos pymes. La actividad se desarrolló entre las 9.00 y las 14.00, en un esquema de venta directa al público que acercó a productores y consumidores en un mismo espacio.
La convocatoria se inscribe en un formato que ya se consolidó como paseo de compras en el Paseo de las Palmeras y en el Centro Cívico. Según la información difundida, la feria permite a pequeños productores ofrecer sus mercaderías a un precio competitivo al evitar la intermediación. Ese mecanismo resulta relevante para la comercialización de escala pyme, porque reduce eslabones entre origen y venta final.
Los feriantes llegaron desde distintos puntos de la provincia, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, que acompaña cada una de las convocatorias. La presencia de productores de varias zonas amplía la oferta disponible y da cuenta de una articulación institucional orientada a sostener canales de comercialización directa. En ese marco, la feria funciona como punto de encuentro entre oferta provincial y demanda urbana.
La edición de este miércoles mantuvo el esquema habitual de la propuesta, con emprendedores que vendieron de manera directa a los eventuales consumidores que pasaron por el lugar. Para los productores, el dato central sigue siendo la posibilidad de exhibir y colocar mercadería sin intermediarios, mientras que para el público la feria ofrece acceso concentrado a bienes de origen local. La próxima referencia a seguir es la continuidad de estas convocatorias en los espacios habituales de la provincia.