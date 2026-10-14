En el marco de una nueva edición de la tradicional feria, el proyecto Cambio Verde propone canje de materiales reciclables por vouchers que pueden utilizarse en los más de 120 puestos de feriantes.

La Feria Agroproductiva tendrá su última edición de octubre este sábado 17, de 9:30 a 13:30, en el Paseo Las Palmeras del Parque de Mayo. Con una propuesta especial por el Día de la Madre, los visitantes podrán recorrer los puestos de más de 120 productores y emprendedores, descubrir productos locales y encontrar distintas alternativas para regalar en esta fecha especial.

La jornada también ofrecerá actividades y servicios gratuitos para la comunidad. Uno de los principales atractivos será el programa Cambio Verde, que permitirá canjear materiales reciclables y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por beneficios para utilizar en la feria, como vouchers de compra, biofertilizantes y abono. Se recibirán hasta 20 tipos de materiales, entre ellos plástico, cartón, vidrio y aluminio.

Además, el Vacunatorio Móvil brindará información sobre el calendario de vacunación y facilitará la actualización gratuita de las dosis correspondientes. También habrá un espacio de asesoramiento sobre la tarjeta SUBE, con entrega de tarjetas para quienes las necesiten.

Para quienes se interesan por el cuidado del ambiente y la producción agrícola, la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos ofrecerá información sobre la prevención de plagas. Los visitantes podrán entregar botellas plásticas descartables con tapa y recibir una trampa para la mosca de los frutos, junto con los insumos necesarios para instalarla. Asimismo, se exhibirán insectos biocontroladores producidos en la BioPlanta San Juan, con explicaciones sobre su uso para proteger los cultivos de manera sustentable.

La propuesta se completará con actividades infantiles y difusión de servicios a cargo de la Dirección de Bibliotecas Populares.