El Consejo Superior de la UNSJ avaló una licenciatura y una tecnicatura orientadas a la prevención de riesgos. La cohorte 2027 ya tiene información disponible en la web de la FAUD.

La Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (FAUD) de la Universidad Nacional de San Juan ampliará su oferta académica con dos propuestas vinculadas a la formación en Higiene y Seguridad Laboral. El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan aprobó la creación de la Licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral y de la Tecnicatura Universitaria en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construcción (TUHYSLIC). Ambas carreras se dictarán bajo modalidad a distancia, según informó la unidad académica.

La iniciativa fue impulsada por un equipo docente de la facultad y se orienta a la prevención de riesgos, la protección de los trabajadores y la generación de condiciones seguras en distintos ámbitos laborales. En el caso de la tecnicatura, la orientación específica hacia la industria de la construcción apunta a un sector en el que la gestión de riesgos laborales tiene incidencia directa sobre la organización del trabajo. La aprobación institucional habilita ahora la etapa de definición operativa de la propuesta académica.

Alcance territorialLa modalidad a distancia permitirá ampliar el alcance territorial de la oferta y facilitar el acceso a personas de distintos departamentos de San Juan, además de otras provincias y regiones del país. Ese formato también se alinea con una demanda de formación que no requiere presencialidad permanente y que puede vincularse con trabajadores en actividad o con personas que buscan reconversión profesional. Desde la FAUD señalaron que las nuevas propuestas forman parte del proceso de ampliación y diversificación de la oferta académica de la facultad.

Inscripción y cohorte 2027Las personas interesadas ya pueden consultar el sitio web de la FAUD para seguir las novedades vinculadas con la cohorte 2027. Allí se irán publicando información sobre inscripción, requisitos y características de cada carrera. Por el momento, la facultad no difundió fechas de inicio ni otros datos administrativos en el material informado.

La creación de ambas carreras suma una nueva línea de formación universitaria en un campo asociado con la prevención de accidentes y el cumplimiento de normas de seguridad en el trabajo. La definición de la oferta y el anuncio de la cohorte 2027 dejan abierto el próximo paso administrativo y académico: la publicación de condiciones de ingreso y el cronograma de implementación.