La Policía de San Juan llevó una jornada de educación vial a escuelas de Capital por el Día de la Educación Vial. La actividad incluyó una consigna para que los chicos adviertan en sus casas infracciones de tránsito.

En el marco del Día de la Educación Vial, la Departamental 7 (D7) de la Policía de San Juan realizó una jornada de capacitación en escuelas del departamento Capital. La actividad tuvo como objetivo que los alumnos incorporen normas básicas de tránsito desde edades tempranas. La iniciativa se orientó a la prevención y a la formación de futuros conductores con mayor conocimiento de las reglas viales.

Capacitación escolar

El comisario Silvio Fuentes estuvo a cargo de la propuesta y explicó a los estudiantes conceptos elementales de seguridad vial. Entre los contenidos mencionados figuran el respeto por las señales de tránsito y por los semáforos. Según el planteo de la D7, el mensaje no debía quedar circunscripto al aula, sino extenderse al ámbito familiar.

Consigna para el hogar

Como parte de la actividad, los chicos recibieron una tarea para hacer en sus casas. Deben avisarles a sus padres si observan que cometen una infracción de tránsito delante de ellos. La consigna apunta a que los niños funcionen como un recordatorio para los adultos al momento de conducir.

La jornada se inscribió en una acción puntual de educación y prevención vial en el ámbito escolar. No se informaron otros detalles sobre el alcance territorial de la actividad ni sobre la continuidad de estas capacitaciones. El dato central es que la Policía provincial llevó el mensaje de seguridad vial a escuelas de Capital con una intervención enfocada en alumnos y familias.