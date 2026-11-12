Vecinos de calle República del Líbano al 5000 Oeste reportaron un fuerte estruendo y luego observaron un incendio. La hipótesis inicial apunta a un transformador, pero no fue confirmada.

Una fuerte explosión y un incendio generaron preocupación este martes en calle República del Líbano al 5000 Oeste, en Rivadavia, después de que vecinos escucharan un estruendo y salieran de sus viviendas. Al advertir el fuego, los habitantes de la zona dieron aviso y se produjo una intervención preventiva en el lugar. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial sobre el origen del siniestro.

El episodio motivó la presencia de personal policial, que acudió a la zona mientras se esperaba la llegada de Bomberos para controlar las llamas y establecer las causas. La secuencia relatada por los vecinos ubicó primero el ruido y luego la visualización del incendio, aunque esa reconstrucción todavía no fue validada por una autoridad competente. En ese marco, la hipótesis inicial vinculada a un transformador eléctrico quedó como una versión preliminar.

Hipótesis en evaluación

Según las primeras versiones, el incendio podría haberse originado en un transformador eléctrico. Esa posibilidad no fue confirmada oficialmente al cierre de esta información, por lo que permanece como una línea de trabajo sujeta a verificación. La determinación técnica será clave para establecer si el hecho respondió a una falla de infraestructura o a otra causa.

Daños y consecuencias

Por ahora, no se informó oficialmente si hubo personas heridas ni cuáles fueron los daños ocasionados. Tampoco se precisó si el suministro eléctrico de la zona resultó afectado ni por cuánto tiempo. La información disponible se limita a la intervención inicial y a la espera de Bomberos para sofocar el foco ígneo y relevar el área.

La evolución del caso depende del informe que surja tras el trabajo en el lugar. Ese dato permitirá definir el origen del incendio y, en caso de corresponder, evaluar eventuales responsabilidades o medidas de reparación sobre la infraestructura afectada.