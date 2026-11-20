La crecida del río en Calingasta avanzó sobre terrenos particulares en Tamberías y llegó a ingresar en algunas viviendas, lo que activó un operativo municipal de asistencia y prevención. Pese a la oferta de evacuación, cuatro familias resolvieron permanecer en el lugar. La situación dejó en evidencia el riesgo para las propiedades ubicadas en la Costanera de Tamberías y obligó a reforzar defensas en la zona.

El primer aviso se recibió cerca de las 4:30 de este viernes, cuando una mujer de apellido Pérez se comunicó con las autoridades para informar que el agua había entrado a su propiedad. A partir de esa comunicación, personal de la Delegación municipal y del área de Acción Social se trasladó al sector. Allí ofrecieron vehículos para retirar a los vecinos y colaborar con el traslado de muebles, objetos personales y materiales de construcción.





Rechazo a la evacuación Sin embargo, la propuesta fue rechazada por las cuatro familias que viven en el terreno comprometido. Según explicaron, optaron por quedarse para resguardar sus animales, cuidar la producción y evitar que sus pertenencias quedaran desprotegidas. La decisión mantuvo a los grupos familiares dentro de una zona expuesta al avance del agua, mientras seguían las tareas de contención.

Trabajos preventivos En paralelo, personal municipal utilizó maquinaria para reforzar las defensas y mejorar la protección de las propiedades afectadas. También se distribuyó ripio en los alrededores de las viviendas con el objetivo de reducir el impacto de la crecida. El operativo se desarrolló con participación de distintas áreas del municipio y en coordinación con la Policía, que realizó relevamientos para evaluar la situación de las familias y las condiciones del terreno.





La evolución del caudal y la respuesta de los vecinos quedaron como las variables centrales a seguir en Calingasta, donde el municipio sostuvo la asistencia preventiva en el sector de Tamberías. En ese marco, la continuidad de los trabajos depende de cómo avance el agua sobre las propiedades y de si las familias aceptan o no un eventual traslado posterior.



