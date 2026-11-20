La Municipalidad de Chimbas invita a fotógrafos profesionales y aficionados a retratar la identidad, los barrios, las costumbres y las historias del departamento. La participación es gratuita y las imágenes podrán presentarse hasta el 15 de diciembre.

En el marco de las celebraciones por el 113.º aniversario del departamento, la Municipalidad de Chimbas lanzó el concurso fotográfico “Chimbas, desde tu mirada”, una iniciativa que busca poner en valor la identidad chimbera a través de las imágenes de su gente, sus barrios, sus tradiciones y los lugares que forman parte de la vida cotidiana.





La propuesta invita a descubrir y mostrar el departamento desde diferentes perspectivas, promoviendo la creatividad, la participación ciudadana y el sentido de pertenencia. Además, las fotografías seleccionadas permitirán conformar un registro visual del presente de Chimbas, recuperando historias, personajes y espacios que representan a su comunidad.





El certamen contempla dos categorías: Profesional y Aficionados, y está destinado a personas mayores de 18 años domiciliadas en San Juan o que acrediten una residencia estable de al menos dos años. Cada participante podrá presentar hasta dos fotografías, tomadas entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, tanto con cámaras profesionales como con teléfonos celulares.





El concurso distribuirá un total de $1.200.000 en premios, de acuerdo con las siguientes categorías:





- Profesional: primer premio de $500.000 y segundo premio de $250.000.

- Aficionados: primer premio de $300.000 y segundo premio de $150.000.





Las fotografías serán evaluadas por un jurado integrado por profesionales de la fotografía y las artes plásticas de San Juan, junto a representantes municipales. También se otorgarán menciones honoríficas y podrán seleccionarse obras para una futura muestra itinerante en espacios públicos del departamento.





Cómo participar





Los interesados tendrán tiempo hasta el 15 de diciembre de 2026 para enviar sus fotografías al correo electrónico [email protected] , acompañadas de sus datos personales y las bases y condiciones firmadas.





Las imágenes deberán presentarse en formato JPG, con una resolución mínima de 6 megapíxeles o un lado mayor de al menos 3.000 píxeles y un peso máximo de 5 MB. Los trabajos deberán ser originales y no haber sido premiados ni publicados anteriormente.





El anuncio de los ganadores está previsto para el 19 de diciembre, mientras que la exposición de las fotografías seleccionadas se realizará en fecha y lugar a confirmar.





Para consultas, los participantes podrán comunicarse al WhatsApp 2646245382.





A través de “Chimbas, desde tu mirada”, el Municipio propone que los vecinos sean protagonistas de la celebración de un nuevo aniversario, mostrando a través de la fotografía aquello que hace único al departamento y construyendo, entre todos, un retrato colectivo de su identidad.