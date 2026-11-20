El hospital capitalino realizó una ceremonia institucional y reconoció a más de 3.800 trabajadores. También despidió al cuerpo saliente y presentó a las nuevas autoridades de bandera.

El Hospital Dr. Guillermo Rawson conmemoró el Día Provincial de la Sanidad con una ceremonia institucional que incluyó el recambio del cuerpo de bandera de ceremonias y un reconocimiento a sus más de 3.800 trabajadores. La actividad reunió a autoridades de la cartera sanitaria y a representantes gremiales, en una jornada centrada en el funcionamiento interno del principal establecimiento público de la provincia.

El acto contó con la presencia del ministro de Salud, Dr. Amilcar Dobladez, y del secretario técnico, Dr. David Alejandro Navarta. También asistieron el secretario de Planeamiento y Control de Gestión, Dr. Gastón Jofré, directivos ministeriales, miembros del Directorio y representantes de ASPROSA y UPCN. La participación de esas autoridades ubicó la celebración dentro del esquema institucional del sistema sanitario provincial.

Nuevo cuerpo de bandera El nuevo cuerpo de bandera pertenece al Servicio de Maternidad y está encabezado por la Dra. Carmen Viviana Rojo Pellarín como abanderada. Según se informó, la profesional fue distinguida por obtener el título de Doctora en Ciencias Biomédicas en la Universidad Católica de Cuyo. Además, se indicó que es la primera médica docente de Medicina de esa casa de estudios en alcanzar ese grado académico, con participación en docencia, investigación y evaluación en CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria).

Acompañan a la abanderada la Lic. Yanina Sánchez como primera escolta y el Dr. Sebastián Molina como segundo escolta. Como escoltas suplentes fueron designadas la Lic. María del Mar Varela y la Lic. Eliana Catalini. En paralelo, la ceremonia despidió al cuerpo de bandera saliente del Servicio de Neonatología, integrado por Graciela Barrionuevo como abanderada, junto con Adriana Mabel Moreno, Carolina del Valle Palacio, Mayra Janet Aballay Lucero y Jorge Fabián Villafañe Arias como escoltas, además de Adriana Carina Torres Celedón e Hilda Eva Natalia Bazán Montaña como suplentes.

Funcionamiento hospitalario La celebración puso en valor el trabajo conjunto de enfermeras, auxiliares de enfermería, camilleros, instrumentadores quirúrgicos, licenciados, técnicos, médicos y residentes. También se destacó la tarea del personal de admisión, administrativos, mantenimiento, servicios generales e ingeniería clínica, áreas que sostienen la operatoria diaria del hospital. En términos institucionales, la actividad buscó reconocer funciones asistenciales y no asistenciales que inciden en la continuidad de la atención.

Referentes jubilados del hospital participaron del encuentro como testimonio de trayectoria y compromiso con la atención de los pacientes sanjuaninos. En representación de ese grupo hablaron la Lic. Graciela Vargas, exjefa del Departamento de Enfermería, y la Dra. Rosanna Gregorini, exjefa de la Guardia Pediátrica. Al cierre, las autoridades saludaron a los agentes asistenciales y no asistenciales y extendieron una felicitación especial a las enfermeras y los enfermeros de la institución, en una jornada que dejó como dato central la renovación de la representación ceremonial del hospital.