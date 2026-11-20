El Dr. Daniel Olivares Yapur, Presidente de la Corte de Justicia de San Juan, encabezó la apertura de la actividad junto al Dr. Ramiro Antonio Bustamante Zegarra, Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia del Perú.





La iniciativa, organizada por el Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil del Poder Judicial del Perú, contó con la participación de autoridades y funcionarios de la Corte de Justicia de San Juan, quienes estuvieron a cargo de desarrollar distintos ejes temáticos relacionados con los cambios organizacionales, procesales y tecnológicos implementados en el ámbito judicial de la provincia.





Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. Shelah North Galagarza Pérez, Jueza Titular del 1° Juzgado Civil Especializada de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.





Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr. Ramiro Antonio Bustamante Zegarra, Juez Supremo Titular de la Corte Suprema del Perú, integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y Presidente del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil.





El Dr. Bustamante Zegarra señaló: “Quedé gratamente sorprendido por la organización, la aplicación de la oralidad y las nuevas tecnologías que se vienen promoviendo en San Juan. Este encuentro académico no es un hecho aislado, sino el fruto tangible de la voluntad de integración y modernización de dos instituciones. Nuestra misión es clara: consolidar y perfeccionar el modelo de oralidad en los procesos civiles a nivel nacional, mirando hacia referentes internacionales que nutran nuestras propias experiencias”.





A continuación, en sus palabras de apertura, el Dr. Olivares Yapur dijo: “Estamos convencidos de que estamos haciendo historia en la justicia latinoamericana al unir a dos pueblos hermanos, estrechamente ligados por nuestra memoria. Desde la Corte de San Juan aportamos nuestra experiencia para facilitar el acceso a procesos más ágiles e impulsar un cambio profundo en la filosofía de trabajo institucional. Toda la organización judicial y la labor de los magistrados deben transformarse con un objetivo claro: que el único y verdadero beneficiado de la administración de justicia sea el justiciable”.





La primera jornada, realizada el 17 de noviembre, comprendió dos exposiciones. En la primera de ellas, el Dr. Javier Vera Frassinelli, y el Dr. Mauricio Cerezo, Secretario y Subsecretario Administrativos de la Corte de Justicia de San Juan, respectivamente, presentaron el tema “De los juzgados tradicionales a las oficinas judiciales: modernización, oralidad y acceso a la justicia en la Corte de Justicia de San Juan”. Posteriormente, los Vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minas del Poder Judicial de San Juan, Dres. Roberto Mariano Pagés Lloveras, Juan Carlos Pérez y Abel Luis Soria, desarrollaron el tema “Implementación de la oralidad en los fueros civiles en la Corte de Justicia de San Juan”. En este espacio se compartieron los principales aspectos de la experiencia de implementación de la oralidad en los procesos civiles de la provincia.





La segunda jornada tuvo lugar el 18 de noviembre y estuvo a cargo del Dr. Daniel Olivares Yapur, quien presentó la conferencia “Reflexión en torno a nuevas modalidades de gestión judicial”. Durante su exposición abordó las transformaciones institucionales y los desafíos que plantea la evolución de los modelos de organización y gestión en la administración de justicia.





Finalmente, el 19 de noviembre se desarrolló la tercera jornada, dedicada a la innovación tecnológica. En esa oportunidad, el Dr. Mauricio Cerezo, y el Mg. Gustavo Moyano, Responsable del Proyecto IA y Nuevas Tecnologías de la Dirección Informática del Poder Judicial de San Juan, presentaron “Plataforma Justicia: Sistema de Inteligencia Artificial aplicado en la Corte de Justicia de San Juan”. También participaron en la exposición la Dra. Ana María Basualdo, Secretaria Letrada dentro del Fuero Civil; el Dr. Jorge Alanis, Administrador de la Oficina Judicial Laboral N° 1; el Dr. Gustavo Carrizo, Administrador de la Oficina Judicial Civil N° 1 y la Dra. Stefanía Mattar, del Oficina Judicial de Familia, quienes mostraron cinco de los asistentes que tiene la plataforma.

En el marco del Convenio de Cooperación Institucional entre la Corte de Justicia de San Juan y el Poder Judicial del Perú, se llevó adelante el ciclo de capacitación virtual “Oralidad Civil e Innovación: Aprendizajes desde la Corte de Justicia de San Juan”, una propuesta académica destinada a compartir la experiencia de transformación y modernización del sistema judicial sanjuanino con magistrados y servidores judiciales del país hermano.