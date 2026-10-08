La inscripción para el rubro gastronómico cerró con 309 participantes, según el sistema de convocatorias. Es el mayor registro de los últimos tres años.

La convocatoria para el sector gastronómico de la Fiesta Nacional del Sol 2026 cerró con 309 personas inscriptas, según los datos del sistema de convocatorias. La cifra es la más alta de los últimos tres años y refleja un mayor interés de emprendedores por participar del evento.

El registro implica un aumento del 22% frente a 2025, cuando se habían anotado 253 personas, y un crecimiento del 18% respecto de 2024, año en el que la convocatoria alcanzó 262 inscriptos. Ese comportamiento marca una variación sostenida en la demanda por integrar el rubro dentro de la feria provincial.

Renovación de participantes De las 309 personas inscriptas, 209 —el 68%— participan por primera vez, ya que no habían formado parte de las convocatorias de 2024 ni de 2025. Además, 86 personas ya se habían inscripto en 2025, mientras que 58 habían intervenido en la convocatoria de 2024.

En tanto, 44 personas se anotaron en los tres años analizados, lo que muestra continuidad de algunos emprendimientos y, al mismo tiempo, la incorporación de nuevos proyectos. Según los datos difundidos, la Fiesta Nacional del Sol funciona no solo como propuesta cultural y recreativa, sino también como un espacio de venta y exposición para productores y prestadores de servicios de la provincia.

Fechas confirmadas La Fiesta Nacional del Sol 2026 se realizará del 19 al 22 de noviembre. La programación comenzará el 19 de noviembre con el FNS Fórum, mientras que del 20 al 22 de noviembre se desarrollará la propuesta central con la feria, el espectáculo en el Velódromo Vicente Chancay y los shows en el Estadio San Juan del Bicentenario.