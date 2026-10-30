Eduardo Cabello sostuvo que la construcción de barrios reactivaría el empleo en el sector. También mencionó obras viales, minería y un proyecto habitacional en Rawson.

La construcción de nuevos barrios en San Juan podría generar alrededor de 2.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción. Así lo señaló Eduardo Cabello, diputado provincial y dirigente de la UOCRA, al plantear que la reactivación de esas obras llega después de un período de caída del empleo.

En diálogo con Radio Mil20, Cabello estimó el alcance laboral de los proyectos a partir de una relación directa entre viviendas y mano de obra. “Si le ponemos un trabajador por casa, van a ser algo de 2.000 compañeros que se van a incorporar al sistema de trabajo”, explicó. La proyección, según su planteo, depende de la ejecución efectiva de los barrios anunciados.

Expectativa gremial El dirigente sostuvo que los anuncios generaron consultas entre trabajadores que llevan meses sin empleo y se acercaron al gremio para saber dónde se desarrollarán las obras y cómo podrán incorporarse. También describió que algunos ya se presentan en los lugares donde comenzaron movimientos previos para averiguar si serán convocados. “Hay una ansiedad buena de decir: bueno, ya es la que va a tomar”, comentó.

Cabello vinculó la falta de trabajo con efectos que exceden el ingreso mensual. “Vos perdés la obra social también. Y al no tener obra social hay mucha gente que puede tener alguna persona con discapacidad o que tiene que ir a la escuela; se te cortan todas esas cosas”, afirmó. En ese marco, la recuperación del empleo en la construcción aparece asociada no solo a la obra pública, sino también a la cobertura de salud de los trabajadores y sus familias.

Otras obras en carpeta

Además de los nuevos barrios, el diputado provincial mencionó la reactivación de obras viales y la actividad en yacimientos mineros como Gualcamayo, Vicuña y Veladero como parte de las perspectivas para el sector. También indicó que está en consideración un proyecto habitacional vinculado a la UOCRA en Rawson, con barrios de entre 40 y 50 viviendas distribuidos en distintos sectores de la provincia.

Cabello cerró con una proyección sobre la recuperación del empleo en la actividad: “El trabajador vamos a recuperar el cien por cien de los que tuvimos. Creo que sí”, sostuvo. Por el momento, la variable clave sigue siendo la puesta en marcha concreta de los proyectos habitacionales y su ritmo de ejecución en San Juan.