La UTA mantiene la medida de fuerza en San Juan y el servicio sigue paralizado. El Gobierno convocó a una audiencia para este jueves y advirtió sanciones.

La conciliación obligatoria dictada por la Subsecretaría de Trabajo no logró destrabar el conflicto entre la UTA y las empresas de transporte de San Juan. Los choferes de la Red Tulum continúan con el paro y los colectivos permanecen fuera de circulación, con impacto directo sobre miles de usuarios.

La intervención del organismo laboral incluyó una audiencia convocada para este jueves a las 11:30, en la sede de calle Santa Fe. Mientras tanto, la medida de fuerza se extendió durante toda la jornada y obligó a los sanjuaninos a recurrir a taxis, remises, vehículos particulares y aplicaciones de transporte.

Reclamo salarial El origen de la protesta sigue vinculado con diferencias en la liquidación de haberes. Desde la UTA sostienen que los incrementos salariales de los últimos meses no fueron incorporados correctamente y afirman que un chofer debería cobrar cerca de $2,3 millones, cuando los trabajadores habrían percibido alrededor de $1,4 millones. Según el planteo gremial, la diferencia acumulada rondaría los $800.000 por trabajador.

El sindicato también señaló que, por el momento, no recibió una propuesta salarial concreta que permita avanzar hacia una salida y levantar la medida. En ese marco, la continuidad del paro quedó atada a la respuesta que puedan llevar las partes a la audiencia convocada por la autoridad laboral.

Postura empresaria Las empresas agrupadas en ATAP sostienen una posición distinta y advierten que el sistema de transporte enfrenta mayores costos. Según ese sector, una recomposición salarial requiere modificar el esquema de financiamiento, con más subsidios y sin autorización para aumentar el valor del boleto.

Efectos y próximos pasos La paralización del servicio también alcanzó a otros sectores. El Ministerio de Educación dispuso que las faltas y llegadas tarde vinculadas con la ausencia de colectivos sean justificadas, mientras que Cámara de Comerciantes Unidos estimó que el movimiento habitual en la Peatonal cayó cerca de un 70%. En paralelo, el Gobierno provincial cuestionó que la medida se iniciara sin una instancia previa de negociación y advirtió sobre posibles sanciones. La definición quedó ahora concentrada en la audiencia de este jueves, que marcará si el servicio se restablece o si el conflicto continúa.