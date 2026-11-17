Las tareas comenzaron en la intersección de calles Esteban Echeverría y La Pampa y continuarán durante toda la semana, de acuerdo con el cronograma previsto.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comenzó la semana con un intenso operativo de limpieza en el barrio Tulum, en la zona de calles Esteban Echeverría, La Pampa y alrededores.





El despliegue forma parte de la planificación semanal e intensificada en el marco de COPRE, con el objetivo de fortalecer las tareas de higiene urbana y mantener en condiciones los espacios públicos de los distintos sectores de la Ciudad.





El operativo se lleva adelante a través del área de Servicios, con equipos municipales que trabajan en territorio para dar respuesta a las necesidades de cada sector.





Las intervenciones continuarán durante toda la semana, siguiendo el cronograma establecido y avanzando en los distintos puntos programados.





Prevención y compromiso de todos





En el contexto de los pronósticos climáticos asociados al fenómeno de El Niño, que pueden favorecer la ocurrencia de precipitaciones más frecuentes o intensas, resulta fundamental reforzar las acciones preventivas y el compromiso de toda la comunidad.





Por eso, el Municipio solicita la colaboración de los vecinos para evitar arrojar residuos, restos de poda y escombros en la vía pública, acequias y desagües. Estos materiales pueden obstruir los sistemas de escurrimiento y agravar las consecuencias de las lluvias.





Mantener limpia la Ciudad es una responsabilidad de todos. La prevención comienza con pequeñas acciones cotidianas que contribuyen a cuidar los espacios públicos, evitar anegamientos y proteger a toda la comunidad.