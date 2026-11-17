La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comenzó la semana con un intenso operativo de limpieza en el barrio Tulum, en la zona de calles Esteban Echeverría, La Pampa y alrededores.
El despliegue forma parte de la planificación semanal e intensificada en el marco de COPRE, con el objetivo de fortalecer las tareas de higiene urbana y mantener en condiciones los espacios públicos de los distintos sectores de la Ciudad.
El operativo se lleva adelante a través del área de Servicios, con equipos municipales que trabajan en territorio para dar respuesta a las necesidades de cada sector.
Las intervenciones continuarán durante toda la semana, siguiendo el cronograma establecido y avanzando en los distintos puntos programados.
Prevención y compromiso de todos
En el contexto de los pronósticos climáticos asociados al fenómeno de El Niño, que pueden favorecer la ocurrencia de precipitaciones más frecuentes o intensas, resulta fundamental reforzar las acciones preventivas y el compromiso de toda la comunidad.
Por eso, el Municipio solicita la colaboración de los vecinos para evitar arrojar residuos, restos de poda y escombros en la vía pública, acequias y desagües. Estos materiales pueden obstruir los sistemas de escurrimiento y agravar las consecuencias de las lluvias.
Mantener limpia la Ciudad es una responsabilidad de todos. La prevención comienza con pequeñas acciones cotidianas que contribuyen a cuidar los espacios públicos, evitar anegamientos y proteger a toda la comunidad.