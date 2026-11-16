La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa desarrollando el Plan 50 Cuadras, con nuevas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y optimizar la circulación en distintos sectores de la Capital.
Este martes 17 de noviembre, los trabajos se concentrarán en calle Catamarca, con dos frentes de intervención:
* Entre avenida José Ignacio de la Roza y calle Rivadavia: se realizarán tareas de limpieza, sellado y bacheo.
* Entre calle Laprida y avenida Libertador General San Martín: se ejecutarán trabajos de repavimentación.
Debido al desarrollo de estas tareas, se dispondrán cortes de tránsito en los sectores mencionados. Por este motivo, se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas para evitar demoras.
La Municipalidad agradece la comprensión y colaboración de la comunidad durante el desarrollo de las obras.