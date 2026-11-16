Se realizarán tareas de limpieza, sellado, bacheo y repavimentación en distintos tramos. Habrá cortes de tránsito durante las intervenciones.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continúa desarrollando el Plan 50 Cuadras, con nuevas intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y optimizar la circulación en distintos sectores de la Capital.





Este martes 17 de noviembre, los trabajos se concentrarán en calle Catamarca, con dos frentes de intervención:





* Entre avenida José Ignacio de la Roza y calle Rivadavia: se realizarán tareas de limpieza, sellado y bacheo.

* Entre calle Laprida y avenida Libertador General San Martín: se ejecutarán trabajos de repavimentación.





Debido al desarrollo de estas tareas, se dispondrán cortes de tránsito en los sectores mencionados. Por este motivo, se solicita a conductores y vecinos circular con precaución, respetar la señalización y considerar vías alternativas para evitar demoras.





La Municipalidad agradece la comprensión y colaboración de la comunidad durante el desarrollo de las obras.