La intervención municipal incluyó mejoras integrales y un mural elegido por vecinos en homenaje a Malvinas. La obra alcanzó a la Plaza Juventud Argentina, en Barrio Corrientes.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan concluyó una intervención integral en la Plaza Juventud Argentina, ubicada en el Barrio Corrientes. La obra alcanzó a un espacio que, según la comunicación oficial, tiene más de 50 años de historia y funciona como punto de encuentro y recreación para las familias de la zona. La renovación se enmarca en el plan municipal de puesta en valor de espacios públicos.

Los trabajos incluyeron reparación de veredas, instalación de luminarias y bancos, parquización con siembra de pasto, nuevos juegos infantiles y equipamiento para actividad física. También se realizaron obras de revoque, se colocó un tótem identificatorio y se limpieron cunetas. Según la Municipalidad, el objetivo fue dejar el lugar en condiciones de mayor seguridad y accesibilidad.

Participación vecinal

La intendenta Susana Laciar participó de la presentación junto a familias del barrio, integrantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas en San Juan (CEAS), concejales y funcionarios municipales. Durante el acto, Laciar afirmó: “Esta plaza es el corazón del barrio. Ponerla en valor es devolverle dignidad al encuentro. Y este mural tiene un valor enorme porque lo eligieron ustedes, para honrar a nuestros héroes y dejarles un mensaje a nuestros chicos”. La frase fue difundida por la propia Municipalidad.

Homenaje a Malvinas

La intervención incorporó un mural dedicado a los Héroes de Malvinas, elegido por los vecinos y realizado por el artista local Marcos Díaz. De acuerdo con el relato oficial, la denominación de la plaza también remite a la posguerra de 1982, cuando un vecino propuso bautizar el espacio como “Juventud Argentina” en homenaje a los jóvenes soldados que combatieron en las islas. Ese antecedente le da a la renovación un componente de memoria comunitaria además de su alcance urbano.

La obra deja habilitado un espacio reacondicionado para uso barrial y suma un punto de referencia vinculado a la causa Malvinas en el corazón de Barrio Corrientes. La Municipalidad no informó en el texto difundido plazos de ejecución ni monto de inversión. La continuidad del plan de puesta en valor dependerá de nuevas intervenciones que el municipio incorpore en otros espacios públicos de la ciudad.