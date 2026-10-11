La Municipalidad desplegará cuadrillas del lunes 12 al viernes 16 de octubre para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento en distintos puntos de la Capital.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan continuará con el cronograma de limpieza y mantenimiento de espacios públicos y, durante la próxima semana, las tareas se concentrarán en el sector sur de la Capital.

Los trabajos se desarrollarán desde el lunes 12 hasta el viernes 16 de octubre, con cuadrillas municipales distribuidas en turnos mañana y tarde. El operativo contempla intervenciones en plazas barriales, paseos, boulevares, derivadores y otros espacios verdes, con el objetivo de mantener en condiciones los lugares de uso común.

Cronograma de trabajos por la mañana

Durante el turno mañana, las tareas se distribuirán de la siguiente manera:

Lunes 12: plaza El Porteñito, en barrio Bardiani; plaza Villa Carolina; plaza del barrio Solares de Otoño y derivadores de calle Pedro de Valdivia y avenida Rioja.

Martes 13: plazas de calles Arenales y España; barrio CRAS; barrio UVT; barrio Santa Teresita; República del Perú; barrio Las Heras y espacio verde del CIC del barrio Manantial.

Miércoles 14: plaza Italia, barrio Porres y plaza Cabo Principal Castro.

Jueves 15: paseo de avenida Dr. Guillermo Rawson, entre 25 de Mayo y 9 de Julio, y plaza Hipólito Yrigoyen.

Viernes 16: plaza Monseñor Di Stéfano y plaza Daniel Coll.

Las tareas previstas para el turno tarde

Por la tarde, el operativo municipal abarcará otros sectores de la Ciudad, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Lunes 12: plazas de los barrios 7 de Septiembre, Natania III, 15 de Mayo, Santa Cecilia y Facultad; plaza Pedro de Valdivia; plaza Walter Melcher; boulevard Esquiú, entre Patricias Sanjuaninas y Lavalle, y plaza Fray Justo Santa María de Oro.

Martes 13: plaza del barrio Carolina II; boulevard Nuche; plaza Humberto Correa; plaza del barrio Luz y Fuerza; derivadores de calles 9 de Julio y Las Heras; boulevard de avenida Córdoba, entre Las Heras y avenida España; espacio verde del Polo Cultural; plaza Pablo Rojas y plaza Galicia.

Miércoles 14: plaza 25 de Mayo, plaza Dr. Antonino Aberastain, plaza Monseñor Orzali y plaza Juan XXIII.

Jueves 15: plaza de Trinidad y Villa Maturano.

Viernes 16: boulevard de avenida Libertador General San Martín, entre Las Heras y Santa María de Oro; espacio verde de calle 25 de Mayo, entre Paula Albarracín de Sarmiento y Matías Zavalla; espacio verde de Paula Albarracín de Sarmiento, entre el lateral de Circunvalación y avenida Libertador General San Martín; y espacio verde delimitado por las calles Alvear, Perito Moreno y San Isidro.

Mantenimiento de los espacios públicos

Con este cronograma, el municipio busca sostener las tareas de limpieza y mantenimiento en plazas, paseos y espacios verdes de distintos barrios de la Capital.

Las intervenciones se realizarán de manera programada durante toda la semana, con trabajos distribuidos en diferentes sectores para abarcar tanto los espacios recreativos barriales como los principales corredores y paseos urbanos.