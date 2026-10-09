El Centro Cultural Estación San Martín recibirá una muestra plástica y un circuito de artesanos con entrada libre y gratuita. La agenda se extenderá del viernes 9 al domingo 11 de octubre.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan convocó a participar de las actividades culturales previstas para este fin de semana en el Centro Cultural Estación San Martín, con entrada libre y gratuita. La programación incluye una muestra plástica y un circuito de artesanos y manualistas locales.

La propuesta se desarrollará entre el viernes 9 de octubre y el domingo 11 de octubre, con eje en las artes visuales, el diseño local y la difusión de producciones culturales de la ciudad. La iniciativa apunta a concentrar en un mismo espacio exhibiciones, intervención artística, gastronomía y actividades para familias.

Arte en la Ciudad será el primer tramo de la agenda, el viernes 9 de octubre a las 19:30. Bajo el título “De nuestra cultura cuyana”, la exposición estará a cargo de La Gárgola, taller de arte, y reunirá obras de Sonia Parisí, Luis Godoy, Judith Arconche, Graciela de Arrascaeta, María Alejandra Baldis, Ariel Domínguez, Diana Iniesta, Agustín Marcet, Virginia Marcet, Leonina Ortiz Ramírez, Daniel Quiroga y Silvia Salinas.

La inauguración contará además con una intervención artística del Ballet San Juan, Nuestro Tiempo, según informó la comuna. Esa actividad funcionará como apertura de la programación cultural anunciada por el municipio y quedará concentrada en el mismo centro cultural.

Plaza y Arte será la segunda propuesta, el domingo 11 de octubre, entre las 17:00 y las 21:00. La actividad prevé un circuito de artesanos y manualistas locales, opciones de gastronomía y entretenimiento para niños con castillo inflable, entre otras atracciones. La agenda oficial deja abierto el cierre del fin de semana en el mismo espacio municipal.