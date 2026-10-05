La intendente de la Ciudad de San Juan, Susana Laciar, acompañó la tercera edición de “Trenzando Voluntades”, la campaña solidaria de FundaME que convoca a donar cabello para la confección de pelucas destinadas a personas en tratamiento oncológico. Según el balance informado durante la jornada, se reunieron siete kilos de cabello y se concretaron 77 cortes. El dato cobra relevancia porque alimenta el Banco de Pelucas de la organización, una herramienta de asistencia para pacientes que atraviesan tratamientos contra el cáncer.

Durante la actividad, Laciar estuvo junto a las voluntarias que se sumaron al corte de cabello. La intendente definió la propuesta con una frase que atribuyó a la dimensión comunitaria de la campaña: “Trenzando Voluntades no habla solamente de donar cabello. Habla de donar tiempo, esperanza y de entender que una comunidad puede hacer algo por alguien que quizás ni siquiera conoce”. La declaración fue formulada en el marco de una acción que, por su continuidad anual, consolida una red de participación entre vecinos e instituciones.

Red solidaria Desde la Municipalidad de la Ciudad de San Juan destacaron el trabajo sostenido de FundaME y el acompañamiento de Somos 100, Alessi hairdressing, Nutrición en Vivo, Fundación modo de vida, peluqueros, familias e instituciones que participan de la iniciativa. En ese marco, Laciar sostuvo que “cuando las instituciones, los voluntarios, las familias y el Estado trabajamos juntos, podemos hacer más”. La mención oficial ubicó a la campaña como una articulación entre sector público y actores sociales para sostener la provisión de pelucas.

Continuidad del programa La tercera edición de “Trenzando Voluntades” se inscribe en una política de acompañamiento municipal a iniciativas de participación comunitaria. En esta ocasión, el resultado informado —siete kilos de cabello— permitirá reforzar el Banco de Pelucas de FundaME, destinado a personas que reciben tratamientos oncológicos. El próximo paso será la elaboración y distribución de esas pelucas, en una tarea que depende del trabajo coordinado entre la organización, los voluntarios y los colaboradores mencionados por la Municipalidad.