El templo abrirá el 10 y 11 de noviembre con pantallas gigantes para seguir dos momentos centrales en Buenos Aires. La iniciativa fue acordada por obispos y el Consejo Pastoral de San Juan.

La Iglesia Catedral de San Juan transmitirá en vivo, el 10 y 11 de noviembre, dos actividades centrales de la visita del papa León XIV a la Argentina. El templo dispondrá de pantallas gigantes para que los fieles sigan los actos desde el interior del edificio.

La propuesta fue acordada por los obispos y el Consejo Pastoral de San Juan, con el objetivo de reunir a la comunidad católica en torno a la agenda del Pontífice en Buenos Aires. La organización local planteó la iniciativa como un espacio de seguimiento colectivo de las ceremonias previstas en el país.

Primera transmisión

El primer encuentro será durante la tarde del martes 10 de noviembre, cuando León XIV encabece una actividad destinada a los jóvenes en el monumento a Los Españoles. En San Juan, la Pastoral Juvenil estará a cargo de la animación de la jornada mientras se emite la señal en la Catedral.

Segunda misa

La segunda transmisión será el miércoles 11 de noviembre desde las 9, con la misa de cierre que celebrará el Papa antes de continuar su viaje oficial hacia Perú. La convocatoria permitirá seguir en directo el mensaje final del Pontífice y participar de la celebración a la distancia.

Según explicó el sacerdote Andrés Riveros, la iniciativa busca que San Juan también forme parte de esos acontecimientos. “Queremos que el Papa sepa que estamos con él y que estamos muy felices porque está visitando la Argentina”, expresó el religioso.

Las pantallas serán instaladas en el interior de la Catedral, como medida preventiva ante las condiciones climáticas que puedan presentarse durante esas jornadas. El templo tiene capacidad para más de 2.000 personas, por lo que la organización prevé una concurrencia importante de fieles en ambas fechas.